Харрисон Барнс: «Нам кажется, что мы лучше всех»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Харрисон Барнс НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс призвал партнеров по команде не расслабляться в серии первого раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (2-0).

«Мы должны продолжать в том духе. Когда вы играете с одной командой пять, шесть, семь раз, вы можете расслабиться и потерять бдительность. Нам нужно продолжать играть с той же энергией, с которой мы провели первую четверть первого матча.

На протяжении всего сезона мы не хотели, чтобы нас воспринимали как команду, которая просто рада попасть в плей-офф. Очевидно, что это особый момент для болельщиков и клуба. Но при этом нам кажется, что мы лучше всех», – сказал Барнс.

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9 комментариев

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FS19
Ответ Игорь Какосов
Комар сидя на спине у коровы в конце дня сказал, что мы целое поле вспахали вместе. Вот если бы это Фокс сказал, то да.
Ну так -то Барнс далеко не последний человек в команде
+16
0
+16
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ST-L
Ответ Игорь Какосов
Комар сидя на спине у коровы в конце дня сказал, что мы целое поле вспахали вместе. Вот если бы это Фокс сказал, то да.
а ничего, что чел имеет за два матча в среднем: 35+ минут, 13 очков, 6.5 подбора, 3 перехвата, 53% 2-х, вот с трешками беда. второй в команде по перехватам, второй по подборам (в нападении вообще почти столько же как у Сабониса), третий по времени. и это в матче с чемпионом
+10
0
+10
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bodros
Ответ Игорь Какосов
Комар сидя на спине у коровы в конце дня сказал, что мы целое поле вспахали вместе. Вот если бы это Фокс сказал, то да.
Он сказал «мы» или что вообще кроме Фокса никому ничего не говорить?
+4
0
+4
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Александр Горлов
Ответ Игорь Какосов
Не ори.
По существу, потомок собаки, отвечай!
На вопрос ответь, редиска! Сколько очков нужно набирать, чтоб базарить?!
+2
0
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Игорь Какосов
Комар сидя на спине у коровы в конце дня сказал, что мы целое поле вспахали вместе. Вот если бы это Фокс сказал, то да.
+3
-2
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Антон Нестеренко
Какое верное слово - "кажется"...
+2
-1
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Александр Горлов
Ответ Игорь Какосов
Комар сидя на спине у коровы в конце дня сказал, что мы целое поле вспахали вместе. Вот если бы это Фокс сказал, то да.
Аааа!!!! Когда вы повымрете уже?!
В Финиксе кто имеет право базарить?) Только одного назови, остальные комарьё
+2
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