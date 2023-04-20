Харрисон Барнс: «Нам кажется, что мы лучше всех»

Форвард « » призвал партнеров по команде не расслабляться в серии первого раунда плей-офф против « » (2-0).

«Мы должны продолжать в том духе. Когда вы играете с одной командой пять, шесть, семь раз, вы можете расслабиться и потерять бдительность. Нам нужно продолжать играть с той же энергией, с которой мы провели первую четверть первого матча.

На протяжении всего сезона мы не хотели, чтобы нас воспринимали как команду, которая просто рада попасть в плей-офф. Очевидно, что это особый момент для болельщиков и клуба. Но при этом нам кажется, что мы лучше всех», – сказал Барнс.

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