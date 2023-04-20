Стив Керр: «Дрэймонда невозможно остановить. Мы принимаем его таким, какой он есть»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стив Керр НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказался о дисквалификации Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (0-2).

«Я очень удивился решению лиги и немедленно начал думать, что дальше и как нам выиграть матч. У нас нет времени переживать или жаловаться, лига приняла решение, мы должны отреагировать соответствующим образом и выиграть матч.

Дрэймонд – невероятно страстный и вспыльчивый, он помог нам выиграть четыре чемпионата. Я много раз говорил, что у нас нет ни одного титула без Дрэймонда Грина. Это правда. Он перешел черту, но это часть его игры. Мы будем сражаться за Дрэймонда.

Дрэймонда невозможно остановить. Нельзя просто обнять его, успокоить и сказать: «Хорошо, давай забудем об этом». Так не работает. Как я уже сказал, все в порядке. Мы принимаем Дрэймонда таким, какой он есть», – сказал Керр.

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6 комментариев

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gkrep6
Короче, как бы ГСВ не кричали о несправедливой дискве, Керр признает, что Грин пересек черту. Дальнейшие выкрики бесполезны.
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Дориан Грей_333
Ответ sablyka
в ситуации с Пулом они получается на стороне Дреймонда... может даже мало дал считают..
Не понимаю, зачем вы сюда Пула приплели, и ещё дали оценку какую-то? Как вы можете знать, что у них там на уме в организации?
Вот за себя я могу сказать, что глядя на игру Пула в этом сезоне, не раз, шутя, ловил себя на мысли, что пусть Грин еще и с левой Джордану добавит, может вправит мозги на место.)
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All-Star Sports
В нём живёт Родман нашего времени!
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RayRay
Четыре помог выиграть , а два помог проиграть .
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