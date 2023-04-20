Главный тренер « » высказался о дисквалификации на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против « » (0-2).

«Я очень удивился решению лиги и немедленно начал думать, что дальше и как нам выиграть матч. У нас нет времени переживать или жаловаться, лига приняла решение, мы должны отреагировать соответствующим образом и выиграть матч.

Дрэймонд – невероятно страстный и вспыльчивый, он помог нам выиграть четыре чемпионата. Я много раз говорил, что у нас нет ни одного титула без Дрэймонда Грина. Это правда. Он перешел черту, но это часть его игры. Мы будем сражаться за Дрэймонда.

Дрэймонда невозможно остановить. Нельзя просто обнять его, успокоить и сказать: «Хорошо, давай забудем об этом». Так не работает. Как я уже сказал, все в порядке. Мы принимаем Дрэймонда таким, какой он есть», – сказал Керр.

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