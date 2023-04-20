Стив Керр: «Дрэймонда невозможно остановить. Мы принимаем его таким, какой он есть»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказался о дисквалификации Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (0-2).
«Я очень удивился решению лиги и немедленно начал думать, что дальше и как нам выиграть матч. У нас нет времени переживать или жаловаться, лига приняла решение, мы должны отреагировать соответствующим образом и выиграть матч.
Дрэймонд – невероятно страстный и вспыльчивый, он помог нам выиграть четыре чемпионата. Я много раз говорил, что у нас нет ни одного титула без Дрэймонда Грина. Это правда. Он перешел черту, но это часть его игры. Мы будем сражаться за Дрэймонда.
Дрэймонда невозможно остановить. Нельзя просто обнять его, успокоить и сказать: «Хорошо, давай забудем об этом». Так не работает. Как я уже сказал, все в порядке. Мы принимаем Дрэймонда таким, какой он есть», – сказал Керр.
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Вот за себя я могу сказать, что глядя на игру Пула в этом сезоне, не раз, шутя, ловил себя на мысли, что пусть Грин еще и с левой Джордану добавит, может вправит мозги на место.)