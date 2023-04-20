Эксперт Рик Бьюкер об одноматчевой дисквалификации Грина: «Самое суровое наказание в истории плей-офф НБА»

Эксперт Fox Sports Рик Бьюкер считает, что дисквалификация форварда « » уменьшит заслуги « » в случае победы в серии (2-0).

«Если я – «Сакраменто» и считаю себя лучше «Голден Стэйт», то я не хочу, чтобы происходило ничего, что заставит меня поставить знак сноски в конце текста об этой серии, но такого не произошло. Это [удаление Грина] ставит под удар не только данное противостояние, это ставит под удар всю Западную конференцию. Пожалуй, самое суровое наказание, которое когда-либо было вынесено в истории плей-офф », – сказал эксперт в эфире Speak.

Дрэймонд Грин был отстранен на один матч за то, что наступил на центрового «Сакраменто» во время второго матча серии.

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