Эксперт Рик Бьюкер об одноматчевой дисквалификации Грина: «Самое суровое наказание в истории плей-офф НБА»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Эксперт Fox Sports Рик Бьюкер считает, что дисквалификация форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина уменьшит заслуги «Сакраменто» в случае победы в серии (2-0).

«Если я – «Сакраменто» и считаю себя лучше «Голден Стэйт», то я не хочу, чтобы происходило ничего, что заставит меня поставить знак сноски в конце текста об этой серии, но такого не произошло. Это [удаление Грина] ставит под удар не только данное противостояние, это ставит под удар всю Западную конференцию. Пожалуй, самое суровое наказание, которое когда-либо было вынесено в истории плей-офф НБА», – сказал эксперт в эфире Speak.

Дрэймонд Грин был отстранен на один матч за то, что наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса во время второго матча серии.

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18 комментариев

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serginn
Пожалуй это самое большое преувеличение в истории плей-офф НБА
+80
-4
+76
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ygcn5c2ty9
Что? Если я - Сакраменто и считаю себя лучше ГСВ, то я хочу выйти на площадку и победить, а если соперников дисквалифицируют за грязную игру, то это не мои проблемы, этим ведь не я занимаюсь
+50
-5
+45
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Insamo217
каждый следующий комментарий от "экспертов" всё бредовее и бредовее
+34
-1
+33
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Jerry Rodrogha
Что там Кендрик Перкинс, ещё не высказался? Не хватает экспертности
+13
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+13
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Rodbert
В финале 2016 ставки были куда выше. Вот тогда это было намного суровее, притом что Грин не особо то и нанес вреда.
+9
-1
+8
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Alexandr Sabo
По этой логике Сакраменто должен по-джентльменски дать отдохнуть Сабасу, слить 3 и 4 игры и снова зарубиться. Тогда честь всех будет спасена (нет)
+8
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Идущий к реке
Ага, суровей некуда. Накинул так накинул)
+7
0
+7
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boller_73
Ну тут зачетка сработала на студента, Дюмарс уже сказал об этом.
+6
0
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ygcn5c2ty9
Ответ Super Objectively
та не скажи )) пол лиги считает что Сабонис тоже не прав )) Это не равнозначный момент ..когда, например Грина отстранили в финале НБА за момент с леброном , там леброн реально был не при делах ...и отстранения Грина , это было сугубо его косяком.. а тут ,если захотеть , то можно найти к чему докопаться в действиях сабониса )) хотя я тоже не понимаю..если команда пройдет дальше ...им что не все равно кто против них играл/не играл ? цель достигнута . оппонент обыгран ...
да сколько людей, столько и мнений, нет проблем
но Грин постоянно в эти истории попадает и словно ничему не учится, грустно немного
но тут больше слова этого эксперта очень сомнительного качества задевают
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Odissey ru
исчо один експерд выдал базу.... :-)
+1
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Вадим flanec
Ответ Insamo217
каждый следующий комментарий от "экспертов" всё бредовее и бредовее
Так потому что, остались только такие эксперты, с опилками в голове.
+2
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Daff Rogers
🤦
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Леонид Леонид
Вообще-то знак скобки уже стоит: нет Адамса и Кларка...(
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Super Objectively
Ответ ygcn5c2ty9
Что? Если я - Сакраменто и считаю себя лучше ГСВ, то я хочу выйти на площадку и победить, а если соперников дисквалифицируют за грязную игру, то это не мои проблемы, этим ведь не я занимаюсь
та не скажи )) пол лиги считает что Сабонис тоже не прав ))

Это не равнозначный момент ..когда, например Грина отстранили в финале НБА за момент с леброном , там леброн реально был не при делах ...и отстранения Грина , это было сугубо его косяком..

а тут ,если захотеть , то можно найти к чему докопаться в действиях сабониса ))

хотя я тоже не понимаю..если команда пройдет дальше ...им что не все равно кто против них играл/не играл ?

цель достигнута . оппонент обыгран ...
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somebody
Ответ Super Objectively
та не скажи )) пол лиги считает что Сабонис тоже не прав )) Это не равнозначный момент ..когда, например Грина отстранили в финале НБА за момент с леброном , там леброн реально был не при делах ...и отстранения Грина , это было сугубо его косяком.. а тут ,если захотеть , то можно найти к чему докопаться в действиях сабониса )) хотя я тоже не понимаю..если команда пройдет дальше ...им что не все равно кто против них играл/не играл ? цель достигнута . оппонент обыгран ...
Сабонис получил свой неспортивный, все, наказание за эпизод получено. То, что произошло после, не может влиять на тяжесть наказания за проступок литовца.
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Abdulla
Ответ Jerry Rodrogha
Что там Кендрик Перкинс, ещё не высказался? Не хватает экспертности
Говорят, что Биг Большая Курочка Бэйби Дэвис хотел бы стать экспертом, так что не ровен час...
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