Эксперт Рик Бьюкер об одноматчевой дисквалификации Грина: «Самое суровое наказание в истории плей-офф НБА»
Эксперт Fox Sports Рик Бьюкер считает, что дисквалификация форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина уменьшит заслуги «Сакраменто» в случае победы в серии (2-0).
«Если я – «Сакраменто» и считаю себя лучше «Голден Стэйт», то я не хочу, чтобы происходило ничего, что заставит меня поставить знак сноски в конце текста об этой серии, но такого не произошло. Это [удаление Грина] ставит под удар не только данное противостояние, это ставит под удар всю Западную конференцию. Пожалуй, самое суровое наказание, которое когда-либо было вынесено в истории плей-офф НБА», – сказал эксперт в эфире Speak.
Дрэймонд Грин был отстранен на один матч за то, что наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса во время второго матча серии.
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«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе
но Грин постоянно в эти истории попадает и словно ничему не учится, грустно немного
но тут больше слова этого эксперта очень сомнительного качества задевают
Это не равнозначный момент ..когда, например Грина отстранили в финале НБА за момент с леброном , там леброн реально был не при делах ...и отстранения Грина , это было сугубо его косяком..
а тут ,если захотеть , то можно найти к чему докопаться в действиях сабониса ))
хотя я тоже не понимаю..если команда пройдет дальше ...им что не все равно кто против них играл/не играл ?
цель достигнута . оппонент обыгран ...