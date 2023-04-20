Де’Аарон Фокс о награде лучшему игроку в клатче: «Журналистов, которые не включили меня в Топ-3, нужно лишить аккредитации»

Теги Сакраменто НБА НБА плей-офф Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс пошутил по поводу того, что не все журналисты включили его в первую тройку при голосовании за лучшего игрока в клатче.

«Приятно, что я получил награду. Но шесть человек не включили меня даже в Топ-3. Их нужно лишить аккредитации.

Не важно, что один поставил меня на второе место, двое – на третье. Но не включить меня в Топ-3 – это безумие.

Я шучу. Но их однозначно нужно проверить», – сказал Фокс.

Фокс получил 91 из 100 возможных первых мест в голосовании журналистов и 460 из 500 возможных общих баллов.

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7 комментариев

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Константин Ловков
Дисклеймер для тех, кто не читает дальше заголовка: Фокс пошутил
+30
0
+30
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Donskoy89
Ответ Константин Ловков
Дисклеймер для тех, кто не читает дальше заголовка: Фокс пошутил
Ну, вот зачем ты так?
Взял и выключил детектор на идиотов)
Столько б комментариев потом почитали)
+9
-1
+8
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DENBO
Напомнило)
https://youtu.be/Uq0afzslN2A
+5
0
+5
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Максим Тарасов
Ответ Константин Ловков
Дисклеймер для тех, кто не читает дальше заголовка: Фокс пошутил
Не делай так больше)
+4
0
+4
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kaissa
Ответ Константин Ловков
Дисклеймер для тех, кто не читает дальше заголовка: Фокс пошутил
Так они и комментарии тоже не читают.)))
+1
0
+1
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Константин Ловков
Ответ kaissa
Так они и комментарии тоже не читают.)))
Не только читают – еще и пишут)
0
0
0
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Abdulla
Ответ DENBO
Напомнило) https://youtu.be/Uq0afzslN2A
Классика!
0
0
0
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