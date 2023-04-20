Де’Аарон Фокс о награде лучшему игроку в клатче: «Журналистов, которые не включили меня в Топ-3, нужно лишить аккредитации»

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс пошутил по поводу того, что не все журналисты включили его в первую тройку при голосовании за лучшего игрока в клатче.

«Приятно, что я получил награду. Но шесть человек не включили меня даже в Топ-3. Их нужно лишить аккредитации.

Не важно, что один поставил меня на второе место, двое – на третье. Но не включить меня в Топ-3 – это безумие.

Я шучу. Но их однозначно нужно проверить», – сказал Фокс.

Фокс получил 91 из 100 возможных первых мест в голосовании журналистов и 460 из 500 возможных общих баллов.

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