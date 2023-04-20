Домантас Сабонис сыграет в 3-м матче против «Уорриорз»

Главный тренер « » заявил, что центровой «в порядке» и сыграет в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против « » (2-0).

Ранее участие литовца было под вопросом из-за ушиба грудной клетки, который он получил во время второй встречи, когда Дрэймонд Грин наступил на него одной ногой.

Грин дисквалифицирован на один матч в результате инцидента.

«На нужно контролировать две вещи. Нам нужно контролировать уровень силовой игры, он должен быть выше, чем в регулярном чемпионате, потому что мы не были недостаточно хороши в этой области. И нам нужно играть в высоком темпе», – отметил Браун накануне 3-го матча.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл