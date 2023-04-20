Домантас Сабонис сыграет в 3-м матче против «Уорриорз»

Теги травмы Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун заявил, что центровой Домантас Сабонис «в порядке» и сыграет в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (2-0).

Ранее участие литовца было под вопросом из-за ушиба грудной клетки, который он получил во время второй встречи, когда Дрэймонд Грин наступил на него одной ногой.

Грин дисквалифицирован на один матч в результате инцидента.

«На нужно контролировать две вещи. Нам нужно контролировать уровень силовой игры, он должен быть выше, чем в регулярном чемпионате, потому что мы не были недостаточно хороши в этой области. И нам нужно играть в высоком темпе», – отметил Браун накануне 3-го матча.

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22 комментария

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Mit_Sam
Растоптан, но не сломлен!
+51
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Арман Кулжанов
Кто бы сомневался
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Олександр Дівак
Какая неожиданная новость…
+21
-2
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Лейтенант Гофмиллер
Как и ожидалось: типичная концовка всех этих актерских страданий Сабониса на паркете. Дивац рукоплещет.
+30
-13
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Ryan T.
Давай Сабас, расхреначь эти "Золотые ворота"!
За 3-0!
+29
-15
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starina1
У буков кэф сейчас на третью игру 3.1 на победу Сакраменто - бегом грузить хаты.
+6
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Адмирал МакКряк
Ого, Сабонис не только чудом выжил и продолжил игру после того, как стокилограммовый Грин "просто попрыгал у него на груди"(с), но и в следующей игре в строю! Респект таким парням, титан просто!

(Для виду можно было статус "куещинэбл" хотя б, ну)
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рождённый в СССР
Не зря Браун говорил про противостояние с ГСВ - как в воду глядел. Жаль что это началось не с первой красивой и быстрой игры, а с провокации :(
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Алексей Виноградов
в корсете карбоновом будет играть.
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Odissey ru
Литовский Матерацци....
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misshud
Ответ Mit_Sam
Растоптан, но не сломлен!
норм))
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Дориан Грей_333
Ответ ливербест
ушибчик. небольшой.болит. но несильно.только до игры
Ой, как удобно! (с)
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ливербест
Ответ Дориан Грей_333
У Домаса же ушиб грудины? Уже готов играть?
ушибчик. небольшой.болит. но несильно.только до игры
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Дориан Грей_333
У Домаса же ушиб грудины? Уже готов играть?
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Костя Кот
с - справедливость
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Tim Timson
посмотрим как у него с менталкой. хлеба соли ведь не дадут)
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alexLA
Естественно, игра-то по сути очень важная, если не ключевая. Воспользуйся отсутствием Грина и делай 3-0 и всё, дело почти сделано.
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