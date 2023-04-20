Домантас Сабонис сыграет в 3-м матче против «Уорриорз»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун заявил, что центровой Домантас Сабонис «в порядке» и сыграет в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (2-0).
Ранее участие литовца было под вопросом из-за ушиба грудной клетки, который он получил во время второй встречи, когда Дрэймонд Грин наступил на него одной ногой.
Грин дисквалифицирован на один матч в результате инцидента.
«На нужно контролировать две вещи. Нам нужно контролировать уровень силовой игры, он должен быть выше, чем в регулярном чемпионате, потому что мы не были недостаточно хороши в этой области. И нам нужно играть в высоком темпе», – отметил Браун накануне 3-го матча.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
За 3-0!
(Для виду можно было статус "куещинэбл" хотя б, ну)