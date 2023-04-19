Джо Дюмарс объяснил дисквалификацию Дрэймонда Грина: «Чрезмерно грубые действия, поведение, наносящее ущерб, и рецидив»

Теги дисквалификации Голден Стэйт Сакраменто НБА Джо Дюмарс НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Исполнительный вице-президент и руководитель отдела баскетбольных операций НБА Джо Дюмарс объяснил решение лиги дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на один матч.

«Вот к чему все свелось: чрезмерно грубые действия, поведение, наносящее ущерб, и рецидив. Вот отличительные признаки нарушения, за которым следует дисквалификация.

Мы знаем о ситуации в серии, но не должны принимать ее в расчет. У нас есть факты, и мы должны смотреть на них. Рецидив сыграл важное значение. Если бы речь шла об игроке без такой истории нарушений на площадке, возможно, наказание было бы другим, но сам поступок рассматривался бы очень серьезно – он наступил на грудь другого игрока. Добавляете рецидив и получаете дисквалификацию», – сказал Дюмарс.

Грин наказан за то, что наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса во время 2-го матча серии первого раунда плей-офф.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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20 комментариев

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dev0
На удивление, адекватно.
+49
-2
+47
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Birdman NBA
Грин злостный нарушитель и то что могли спустить одному, ему никто спускать не собирался.
+11
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banderos
Прям так и хочется добавить: "То ли дело, у нас - в Пистонс 80-х" ...)
+13
-2
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Jerry Rodrogha
Ответ banderos
Прям так и хочется добавить: "То ли дело, у нас - в Пистонс 80-х" ...)
Дюмарс, кстати, в тех Пистонз был за джентльмена. Единственный хороший парень в банде плохих
+11
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Donskoy89
Это объяснять надо?
Человек с усилием литовцу "фанеру проверил".
А, не просто наступил

Сабонис, хорош, тоже.
Но... за ноги в НБА хватают, иногда.
Технарь без вопросов.

Бить лежачего, немного другое
+9
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Vanila Panda
Ответ jonnysilverhand01
Где там грубость непонятно, такие плаксы стали на огромных зарплатах
так бездарю грину огромная зарплата не светит. Так он сначала пулу втащил, теперь вот сабонису. Кто знает, кого он дальше оприходует
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Додик Аксель
Грин баскетболист-рецидивист в НБА с известной репутацией.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Jerry Rodrogha
ЛАЛ
Нет, у ЛАЛ уже есть Вандербилт. Он круче, дешевле и моложе.
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Jerry Rodrogha
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Интересно, кто его в принципе захочет подписать? Разве что Даллас.
Или Портленд. Там Дэйм с Юсуфом синхронно вписываются за Дрэя
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viewerigo
Ответ Додик Аксель
Грин баскетболист-рецидивист в НБА с известной репутацией.
...а масло - масляное
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Jerry Rodrogha
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Интересно, кто его в принципе захочет подписать? Разве что Даллас.
ЛАЛ
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Vanila Panda
так бездарю грину огромная зарплата не светит. Так он сначала пулу втащил, теперь вот сабонису. Кто знает, кого он дальше оприходует
Интересно, кто его в принципе захочет подписать? Разве что Даллас.
+1
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banderos
Ответ Jerry Rodrogha
Дюмарс, кстати, в тех Пистонз был за джентльмена. Единственный хороший парень в банде плохих
Именно поэтому сообщение было построено в стиле "Вспомните моих одноклубников"
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TryHarden13
Да в точку, странно, что многие этого не понимают.
Самим бы ГС лучше бы не быть "в ярости" а провести работу со своим "эмоциональным" героем... конечно нет, Керр его всю дорогу защищал, никаких выводов не будет.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Jerry Rodrogha
Или Портленд. Там Дэйм с Юсуфом синхронно вписываются за Дрэя
Дэйм уедет скорее всего. Им Грин не нужен.
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Jerry Rodrogha
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Нет, у ЛАЛ уже есть Вандербилт. Он круче, дешевле и моложе.
Он же теперь Леброну кореш. Текила, поддержка наследия, все педали. Макс не дадут, конечно. МЛЕ могут.
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jonnysilverhand01
Ответ Vanila Panda
так бездарю грину огромная зарплата не светит. Так он сначала пулу втащил, теперь вот сабонису. Кто знает, кого он дальше оприходует
Так ты еще не застал, когда в пах Джеймсу ударил 😂
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