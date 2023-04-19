Исполнительный вице-президент и руководитель отдела баскетбольных операций НБА Джо Дюмарс объяснил решение лиги дисквалифицировать форварда « » на один матч.

«Вот к чему все свелось: чрезмерно грубые действия, поведение, наносящее ущерб, и рецидив. Вот отличительные признаки нарушения, за которым следует дисквалификация.

Мы знаем о ситуации в серии, но не должны принимать ее в расчет. У нас есть факты, и мы должны смотреть на них. Рецидив сыграл важное значение. Если бы речь шла об игроке без такой истории нарушений на площадке, возможно, наказание было бы другим, но сам поступок рассматривался бы очень серьезно – он наступил на грудь другого игрока. Добавляете рецидив и получаете дисквалификацию», – сказал Дюмарс.

Грин наказан за то, что наступил на центрового « » во время 2-го матча серии первого раунда плей-офф.

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