«Если видите в этом расизм, это ваша проблема». Литовский журналист сравнил Дрэймонда Грина с обезьяной

Литовский журналист Каролис Тискевичюс возмутился поведением форварда « » , который во время второго матча с « » наступил на .

Тискевичюс сравнил Грина с обезьяной.

«Дрэймонд прыгал как обезьяна. Это не расизм. Его прыжки можно сравнить с прыжками обезьяны, и он прыгал по Домантасу Сабонису. Если видите в этом расизм, это ваша личная проблема.

Это было ужасное поведение с его стороны. Потому он заявил: «Мою ногу схватили, мне нужно было ее куда-то поставить, поэтому я наступил на него». Нет, ты ударил его, потому что он схватил твою ногу. Животное, настоящее животное», – заявил Тискевичюс.

Дрэймонд дисквалифицирован лигой на 1 матч.

У Сабониса ушиб грудины. Его участие в третьей встрече серии с «Уорриорз» (2-0) под вопросом.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл