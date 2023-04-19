«Если видите в этом расизм, это ваша проблема». Литовский журналист сравнил Дрэймонда Грина с обезьяной
Литовский журналист Каролис Тискевичюс возмутился поведением форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который во время второго матча с «Сакраменто» наступил на Домантаса Сабониса.
Тискевичюс сравнил Грина с обезьяной.
«Дрэймонд прыгал как обезьяна. Это не расизм. Его прыжки можно сравнить с прыжками обезьяны, и он прыгал по Домантасу Сабонису. Если видите в этом расизм, это ваша личная проблема.
Это было ужасное поведение с его стороны. Потому он заявил: «Мою ногу схватили, мне нужно было ее куда-то поставить, поэтому я наступил на него». Нет, ты ударил его, потому что он схватил твою ногу. Животное, настоящее животное», – заявил Тискевичюс.
Дрэймонд дисквалифицирован лигой на 1 матч.
У Сабониса ушиб грудины. Его участие в третьей встрече серии с «Уорриорз» (2-0) под вопросом.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Мужик всё по делу сказал. И особенно бабуина он давал перед зрителями. Вот там не "как бы", а один в один изображал.
Это откуда можно накопать, что расизм - "совковый менталитет". Бред абсолютный.
У нас было равенство. Не было заведений "Только для...", не было учебных заведений "только для...", не было разделения кому в какую дверь автобуса заходить и на какой площадке ехать. Я понимаю желание хоть как-то показать, что "здесь тоже было не очень", работа такая. Но нет. Не в этот раз.
А для негра, кстати, что русский, что таджик, что азербайджанец - одна малина. Белый.