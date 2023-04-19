«Если видите в этом расизм, это ваша проблема». Литовский журналист сравнил Дрэймонда Грина с обезьяной

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис расизм Баскетбол

Литовский журналист Каролис Тискевичюс возмутился поведением форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который во время второго матча с «Сакраменто» наступил на Домантаса Сабониса.

Тискевичюс сравнил Грина с обезьяной.

«Дрэймонд прыгал как обезьяна. Это не расизм. Его прыжки можно сравнить с прыжками обезьяны, и он прыгал по Домантасу Сабонису. Если видите в этом расизм, это ваша личная проблема.

Это было ужасное поведение с его стороны. Потому он заявил: «Мою ногу схватили, мне нужно было ее куда-то поставить, поэтому я наступил на него». Нет, ты ударил его, потому что он схватил твою ногу. Животное, настоящее животное», – заявил Тискевичюс.

Дрэймонд дисквалифицирован лигой на 1 матч. 

У Сабониса ушиб грудины. Его участие в третьей встрече серии с «Уорриорз» (2-0) под вопросом.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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47 комментариев

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Рома Карабах
Не знаю почему, но сочетание Дреймондас Гринас так забавно звучит. Будто он легенда Жальгириса 😁
+67
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boller_73
Хорошо что ещё есть места, где вещи можно называть своими именами
+54
-19
+35
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Dimonty
Ответ Margor
в том, что сша достаточно щелкнуть пальцами, и Литва полетит в Тартар
Причём тут политическая сила США и баскетбол? Или ты всё что можно приплетаешь без контекста и смысла?
+18
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+18
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Варлампий Варлампий
и в чем литвач не прав? если вижу обезьяну, я должен подменять термины на какие-то вежливые, придуманные группкой педиков?
+40
-25
+15
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Abdulla
В такие благодатные ветки иногда залетают проплаченные боты с рассказами а-ля "марионетки Вашингтона" (это не параноя, действительно так). Благо, что это баскетбольная ветка, тут не своих не так много.
Мужик всё по делу сказал. И особенно бабуина он давал перед зрителями. Вот там не "как бы", а один в один изображал.
+28
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+14
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Spartakovec navsegda
Возможно и похож, только если провоцировать гориллу, можно и встрять. Почему-то ни слова о провокации Сабониса, который все и начал. Хотя какие вопросы, литовский журналист = адвокат литовского баскетболиста.
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Bobby Clarke
Плохо,что Сабонис перестарался с изображением мук смертных. Аки футболёр изобразил.
+9
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гилберт
Ответ Рома Карабах
Не знаю почему, но сочетание Дреймондас Гринас так забавно звучит. Будто он легенда Жальгириса 😁
Посмотри матч на литовском, просто ухохочешься.
+7
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FS19
Ответ Abdulla
В такие благодатные ветки иногда залетают проплаченные боты с рассказами а-ля "марионетки Вашингтона" (это не параноя, действительно так). Благо, что это баскетбольная ветка, тут не своих не так много. Мужик всё по делу сказал. И особенно бабуина он давал перед зрителями. Вот там не "как бы", а один в один изображал.
То что данный журналист сказал правду (на мой взгляд),вовсе не отменяет того факта ,что Литва целиком и полностью двигается в фарватере политики США
+11
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Youzhny23
Ответ mold-cel
ну да, Грин должен был грохнуться с высоты своего роста, возможно получить травму, чтобы не дай бог не наступить на белого господина, который дружелюбно прихватил его ногу. Наказывать надо было обоих равнозначно, провокатор виноват не меньше, а удаление и дисквал одному.
да , замбиец должен был сделать все возможное, но не наступить на человека, им дали возможность играть среди людей , числится на одном уровне,а они позволяют себя ещё ставить выше ,и делать такие мерзкие поступки
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Рома Карабах
Ответ гилберт
Посмотри матч на литовском, просто ухохочешься.
А Гилберт в честь Гилберта Аринаса? У него фамилия тоже подходящая, вместо Вашингтона мог Летувос Ритас выбрать)
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Мыкола
Шарикас! - Гавс! Гавс!
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
И в чем он не прав ?
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Sla Slo
Обычный прибалтийский расист.
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dev0
Ребята, вам тут не политическая трибуна: ветка про баскетбол и действия игроков.
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ЮАГ
Ответ SadButTrue
Сабонис - симулянт. Если вы хоть раз в жизни дрались или хотя бы играли во что-то вроде регби, ничего кроме феймпалма у вас бы его катания по паркету после того как Грин на него наступил не вызвали.
Сабонис НЕ катался. (см. видео).
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Alex1104
Ответ Россия будет свободной
Совковый менталитет все еще не вытравлен. Как и в плане коррупции, кстати: если эстонцы стремительными темпами стирают ценностную разницу между собой и финнами, то влияние на литовцев их соседей - беларусов и русских - огромное
В Советском Союзе проявлений расизма было на порядки меньше, чем в "цивилизованных" странах. Даже бытового.
Это откуда можно накопать, что расизм - "совковый менталитет". Бред абсолютный.
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Сергей Пузанков
Ответ Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
И в чем он не прав ?
Неправ в том, что использует термины "обезьяна" и "животное" в уничижительном контексте. То, что человек - это животное и родственник обезьяны, поэтому имеет много общего как с первыми, так и, особенно, со вторыми - это в научной среде не является предметом дискуссий. Но пытаться на этом фоне оскорблять людей, а главное животных - это мерзко. Даже животные так не делают, только людишки.
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Alex1104
Ответ Россия будет свободной
В Советском Союзе не было негров. Поэтому не было поводов для проявлений расизма. Зато он вполне успешно заменялся шовинизмом. Напомнить тебе, как в России тогда называли и сейчас называют закавказцев или среднеазиатов?
Вот не надо притягивать за уши всякую хрень.
У нас было равенство. Не было заведений "Только для...", не было учебных заведений "только для...", не было разделения кому в какую дверь автобуса заходить и на какой площадке ехать. Я понимаю желание хоть как-то показать, что "здесь тоже было не очень", работа такая. Но нет. Не в этот раз.
А для негра, кстати, что русский, что таджик, что азербайджанец - одна малина. Белый.
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Arti22
Ответ Варлампий Варлампий
и в чем литвач не прав? если вижу обезьяну, я должен подменять термины на какие-то вежливые, придуманные группкой педиков?
он не обезьяна, он мазефакер, это немного разные вещи
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madflava
"Это другое" (с)
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Analjinn
Интересно как отреагируют на него.
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Stephan Carrypenko
Гсв все равно возьмут серию
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SadButTrue
Ответ ЮАГ
Сабонис НЕ катался. (см. видео).
Да я смотрел игру. Прекрасно помню его "боль", как будто ножом пырнули. И сегодня ещё и было продолжение этого театра, заявление о том, что его участие в следующем матче якобы под вопросом (вымаливали дисквалификацию для Грина и дисквалификация пришла). Разумеется он будет играть в третьей игре и проведёт на площадке около 40 минут опять как и во второй игре. Для победы все средства хороши, но через два матча будет 2-2 в серии и пятая игра будет очень интересная.
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Мыкола
Ответ Мишаня Кравцов
Публичный прибалт, говорящий здравые вещи, ничего себе. Этот факт сам по себе уже удивителен.
Не переживайте. Скоро западная демократия поставит его на колени и он будет слёзно просить прощения за свою свободу слова
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