Джордж Карл: «Уважаю решение лиги по Дрэймонду Грину и согласен с ним»

Теги дисквалификации Джордж Карл Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Знаменитый тренер НБА Джордж Карл согласен с решением лиги дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (0-2).

«Я уважаю решение лиги по Дрэймонду и согласен с ним», – написал 71-летний специалист.

Грин дисквалифицирован на один матч за то, что наступил на грудь лежавшего на полу Домантаса Сабониса в ответ на то, что центровой «Кингз» схватил его за ногу.

Карл ранее руководил «Голден Стэйт» (1986–1988) и «Сакраменто» (2015–2016).

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
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Djoyin
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Лучше туда расистов из Валенсии отправить
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