Джордж Карл: «Уважаю решение лиги по Дрэймонду Грину и согласен с ним»

Знаменитый тренер НБА Джордж Карл согласен с решением лиги дисквалифицировать форварда « » на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против « » (0-2).

«Я уважаю решение лиги по Дрэймонду и согласен с ним», – написал 71-летний специалист.

Грин дисквалифицирован на один матч за то, что наступил на грудь лежавшего на полу в ответ на то, что центровой «Кингз» схватил его за ногу.

Карл ранее руководил «Голден Стэйт» (1986–1988) и «Сакраменто» (2015–2016).

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл