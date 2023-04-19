Юсуф Нуркич о дисквалификации Дрэймонда: «Даже удаление было перебором»

Центровой « » отреагировал на решение дисквалифицировать форварда « » на один матч.

Грин в понедельник наступил одной ногой на игрока «Кингз» Домантаса Сабониса во время второго матча серии между командами.

«Даже удаление было перебором, но дисквалификация? Это ошибка лол», – написал Нуркич.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл