Юсуф Нуркич о дисквалификации Дрэймонда: «Даже удаление было перебором»

Теги Голден Стэйт Портленд Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Домантас Сабонис Баскетбол

Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич отреагировал на решение НБА дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на один матч.

Грин в понедельник наступил одной ногой на игрока «Кингз» Домантаса Сабониса во время второго матча серии между командами.

«Даже удаление было перебором, но дисквалификация? Это ошибка лол», – написал Нуркич.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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30 комментариев

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Forza
Такое впечатление, что Портленд Джеймонда Грина собирается подписать в межсезонье.
+53
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+50
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Александр Быстров
Ответ Nightyork97
Я надеюсь они не собираются подписывать Свина. Эти оправдания настолько абсурдны, что только в палате ГСВ они имеют хоть какой-нибудь значимый вес
Я просто жду твою реакцию на каждую новость если ПТБ подпишет Грина)
+38
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+38
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lugovoy.sanya
Скоро последуют заявления, что нужно было только технарь Сабонису давать и на этом всё
+28
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Донован хозяин НБА
Ответ Alex Kudermetov
Итак, что мы видим. Все игроки отреагировали на этот эпизод однозначно, что дисквал в такой ситуации нельзя давать, но конечно же, диванным экспертам со спортса виднее, чем профессионалам, которые бывали не раз в похожих ситуациях. И тут уже под блм не подпишешь, Нуркич на роль чернокожего явно не смахивает
*Все игроки*
*двое*
+14
-2
+12
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quznez
Портленд там чо́, не просыхая рыбалит? Закусывать надо.
+12
-3
+9
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Alex Kudermetov
Ответ Forza
Такое впечатление, что Портленд Джеймонда Грина собирается подписать в межсезонье.
В НБА просто играют одни глоры ГСВ.
+10
-2
+8
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Nightyork97
Я надеюсь они не собираются подписывать Свина. Эти оправдания настолько абсурдны, что только в палате ГСВ они имеют хоть какой-нибудь значимый вес
+21
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Birdman NBA
Ответ speeditw
Только помнится вся свора со спортса тогда его оправдывала, хотя он вынес игрока до конца сезона... Двойные стандарты?
Какие двойные стандарты? с одной стороны имеем игрока вспылившего один раз, с другой человека который всю карьеры бьет людей по яйцам, тычет в глаза, хватает в полёте, заламывает руки проводя приемы из рестлинга.
+7
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Vagant
ГСВ стали пятыми действующими чемпионами в истории НБА, проигравшими 0-2 в первом раунде. Ни одна из предыдущих четырех команд не выиграла свою серию.
+7
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Birdman NBA
Ответ speeditw
Только помнится вся свора со спортса тогда его оправдывала, хотя он вынес игрока до конца сезона... Двойные стандарты?
Только помнится большинство были согласны с дисквалификацией Йокича
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udod
спортсру , конечно, совсем заигрались в цензуру, периодически невозможно ответить на комент, нос они от чего-то воротят, не принимают к отправке)
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boller_73
Ответ lugovoy.sanya
Скоро последуют заявления, что нужно было только технарь Сабонису давать и на этом всё
Не, главную карту ещё держат. Козырь это обвинить в расизме! Его удалили потому что он чёрный и посмел встать на белого гетеросексуального мужчину!
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nbawade
Ответ Vagant
ГСВ стали пятыми действующими чемпионами в истории НБА, проигравшими 0-2 в первом раунде. Ни одна из предыдущих четырех команд не выиграла свою серию.
Поглядел, у меня получилось:

1957-й Филадельфия Уорриорз (надо же), тогда первый раунд начинался с полуфинала дивизиона и играли до 2-х побед.

1984-й Филадельфия 76 (играли до 3-х побед)

2007-й Майами Хит (без Уйэда)

2012г-й Даллас Маверикс (там просто весь состав перетряхнули).

Получается ГСВ может второй раз обновить историю.
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Drinkinss
в американских медиа хейтеры гсв (ник райт и скип) грят что его надо отсранить на пол-сезона. сторонники гсв (стивен а смит) говорят что удаления достаточно. нейтралы (бруссард) - тоже говорят что удаления достаточно. среди бывших игроков (которые играли в жесткие времена, когда с паркета уносили на носилках нокаутированных баскетболистов) тоже бытует мнение что удаления достаточно. например шак, баркли, портлендовские игроки (но это темперинг) заступились за грина.
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alex765
Полностью согласен.
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Birdman NBA
Ответ Super Objectively
блин ) бро ..вне зависимости от клубных предпочтений ! ты не понимаешь простую вещь !!! сабонис хватает игрока за ногу и тот наступает на него ! Да грин сыграл грязно ...да он мог упасть , сабонис получил бы тихнарь...да Грин мог бы сыграть умнее ...и бла..бла ..бла ))) но все что случилось после того как как сабонис схватил грина за ногу ...стало следствием того что именно сабонис нарушил правила ..причем в не игровом моменте )) смотри сколько игроков уже стало на сторону грина ! Людей который реально играют в баскет /играли и для которых эта игра --работа .... ты хоть одного игрока ,который встал бы на сторону сабониса --слышал ?)) даже учитывая что грин грязный игрок.... Это как момент с Йоковичем и каким то челом с Маями в прошлом сезоне ,когда тот ударил джекера и отвернулся ....и джекер потмо токнул того в спину ,толкнул так ..что кажется тот пропуслил остаток сезона тоже самое тут (( ты не можешь безнаказанно играть грубо против игрока который без мяча ... по всем неписаным правилам игры ..за такое нужно наказывать
Ну так Йокича тогда отстранили.
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dev0
Ответ Сергей Пузанков
А кто-нибудь поддержал это решение, или назвал его слишком мягким? Я имею в виду из игроков, а не из пользователей спортса. Просто интересно, это редакторы сайта избирательно публикуют заявления защитников Грина или реально по этому поводу консенсус.
Я такого в американском медиа не видел. Там обходят тему или говорят, что удаления в игре дрстаточно. В основном обсуждают перспективы ГСВ в связи с отстранением.
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Ванька
Ответ Александр Быстров
Я просто жду твою реакцию на каждую новость если ПТБ подпишет Грина)
Ну говорят же, что Лиллард бы в ГСВ также бы побеждал, как и Карри. А Грин это душа ГСВ.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Forza
Такое впечатление, что Портленд Джеймонда Грина собирается подписать в межсезонье.
или просто у портленда бомбит с Сакраменто, которые и в плей-офф попали, и очевидно выглядят командой, которая даже в текущем костяке обоснуется в зоне плей-офф на несколько лет. А портленду ничего не светит с таким менеджментом и составом в ближайшие года 2-3, вот у ребят и горит.

Плюс, незакрытый гештальт перед ГС, которые выносили портленд всухую, а теперь Кингс ведут 2-0, и 3 игра без психованного подкастера.
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Alex Kudermetov
Ответ udod
все 450 игроков из ростеров 30 команд НБА? все они высказались? и все десятки экспертов медиа? и это, удаляли Грина с площадки не "диванные эксперты", а судьи НБА, после просмотра повторов, и дискву выписывали, прикинь, не пользователи спортс ру, а специально следящие за подобным люди из НБА для тебя, наверное, это большое открытие, так что просвещайся, мне не жалко
ты как был диванным амебоподным "экспертом", так и остался и этого не изменить. И твой ник полностью отражает твою сущность
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Мурзин Ринат
Ответ lugovoy.sanya
Скоро последуют заявления, что нужно было только технарь Сабонису давать и на этом всё
Тоже заметил , вчера даже на ESPN запустили пиар , что Грин бедный и пушистый , даже игроков некоторых подключили, но даже это не спасло руководство Гсв, Грина все таки уделили
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Alex Kudermetov
Ответ Донован хозяин НБА
*Все игроки* *двое*
Лол, да только на спортсе интервью 3 ,как минимум, привели. А, если зайти в твиттер или посмотреть подкасты, то их становится намного больше. Я понимаю, что ваш источник информации только спортс и хайлайтики на ютюб, но это не значит, что и у других тоже...
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udod
Alex Kudermetov, видишь какой я хороший эксперт, как оценил момент, так лига и согласилась)
но не буду тебя отвлекать, ведь ты находишься в переходном периоде из aмёбоподобных в инфузoриобразные
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Сергей Пузанков
А кто-нибудь поддержал это решение, или назвал его слишком мягким? Я имею в виду из игроков, а не из пользователей спортса. Просто интересно, это редакторы сайта избирательно публикуют заявления защитников Грина или реально по этому поводу консенсус.
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Dmitry Trepov
портленд всей командой заманивает дреймонда к себе
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