Юсуф Нуркич о дисквалификации Дрэймонда: «Даже удаление было перебором»
Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич отреагировал на решение НБА дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на один матч.
Грин в понедельник наступил одной ногой на игрока «Кингз» Домантаса Сабониса во время второго матча серии между командами.
«Даже удаление было перебором, но дисквалификация? Это ошибка лол», – написал Нуркич.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
*двое*
1957-й Филадельфия Уорриорз (надо же), тогда первый раунд начинался с полуфинала дивизиона и играли до 2-х побед.
1984-й Филадельфия 76 (играли до 3-х побед)
2007-й Майами Хит (без Уйэда)
2012г-й Даллас Маверикс (там просто весь состав перетряхнули).
Получается ГСВ может второй раз обновить историю.
Плюс, незакрытый гештальт перед ГС, которые выносили портленд всухую, а теперь Кингс ведут 2-0, и 3 игра без психованного подкастера.
но не буду тебя отвлекать, ведь ты находишься в переходном периоде из aмёбоподобных в инфузoриобразные