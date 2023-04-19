Чарльз Баркли о дисквалификации Грина: «Из-за всего этого мы забываем, что «Сакраменто» надирает «Голден Стэйт» задницу»
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что обсуждение дисквалификации форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина отвлекает внимание от серии действующих чемпионов с «Сакраменто».
По мнению Баркли, происшествие мешает по достоинству оценить удачную игру «Кингз».
«Признаться, что меня действительно беспокоит во всем этом, так это то, что мы забываем тот факт, что «Сакраменто» просто надирает им задницы», – заявил Баркли.
Вернувшиеся в плей-офф после 16 сезонов «Кингз» начали серию с двух домашних побед.
Грин дисквалифицирован на 1 матч за то, что наступил на грудь Домантаса Сабониса.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Friday 7 July 21:00 Portland Trail Blazers v Detroit Pistons
Sunday 9 July 19:00 Basketball New Orleans Pelicans v Portland Trail Blazers
Tuesday 11 July 20:00 Basketball New York Knicks v Portland Trail Blazers
Friday 14 July 18:30 Basketball Portland Trail Blazers v Houston Rockets
Хотя ладно, эти предсезонные ласки на такого любителя, что это никто не смотрит.