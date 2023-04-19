Чарльз Баркли о дисквалификации Грина: «Из-за всего этого мы забываем, что «Сакраменто» надирает «Голден Стэйт» задницу»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что обсуждение дисквалификации форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина отвлекает внимание от серии действующих чемпионов с «Сакраменто».

По мнению Баркли, происшествие мешает по достоинству оценить удачную игру «Кингз».

«Признаться, что меня действительно беспокоит во всем этом, так это то, что мы забываем тот факт, что «Сакраменто» просто надирает им задницы», – заявил Баркли.

Вернувшиеся в плей-офф после 16 сезонов «Кингз» начали серию с двух домашних побед.

Грин дисквалифицирован на 1 матч за то, что наступил на грудь Домантаса Сабониса.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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14 комментариев

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Jerry Rodrogha
Не переживай, Чак. Зато у их фанов горит, всё ак ты любишь.
+22
-4
+18
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ Деревенский Кобе
Когда Портленд играет? Что-то давно их не видел
Уже отвечали недавно, с 18 октября
+8
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+8
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ST-L
Ответ Nightyork97
Чарльз, ты чего. Просто две игры как обычно не повезло чемпионам. Должно быть 1-1, а лучше 2-0 в пользу ГСВ. Эти судьи снова убивают мост. Сабониса посадить на дисквал за прихват ноги, а Грина не трогать за прыжок на грудь. Как это хвалить Кингс 17 лет сидевшими без плей-оффа. В палате Уорриорз такой сценарий не предусмотрен
у найтйорка вообще целое отделение
+9
-3
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Суперпупс
Ответ Прозектор-50
Надирать то надирает, но и подстраховаться не мешает (и дисквалифицировать Грина)...
ага, но лига тоже подстраховалась и удалила всего на одну игру, чтобы неадекватные ГСВ-шники не сильно вопили о случайном/несправедливом сливе серии. Все равно конечно будут вопить, но хоть поменьше.
+3
0
+3
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ST-L
Ответ scorp19
Да не сказать чтобы прям надирает. Игры явно не в одну калитку проиграны, шансы есть. Хрен знает по каким понятиям живут эти Чарльзы. Для них любое поражение это видимо "унизить" "зашкварить" "надрать задницу"
такие громкие слова вызывают эмоции, реакции, комментарии, охваты, именно то что нужно СМИ. Уж в этом Чарльз знает толк
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Nightyork97
Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
Уже отвечали недавно, с 18 октября
С ошибкой на самом деле NBA Summer League 2023 July 7-17, 2023 · Las Vegas, Nevada.
Friday 7 July 21:00 Portland Trail Blazers v Detroit Pistons
Sunday 9 July 19:00 Basketball New Orleans Pelicans v Portland Trail Blazers
Tuesday 11 July 20:00 Basketball New York Knicks v Portland Trail Blazers
Friday 14 July 18:30 Basketball Portland Trail Blazers v Houston Rockets
Хотя ладно, эти предсезонные ласки на такого любителя, что это никто не смотрит.
+2
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scorp19
Да не сказать чтобы прям надирает. Игры явно не в одну калитку проиграны, шансы есть. Хрен знает по каким понятиям живут эти Чарльзы. Для них любое поражение это видимо "унизить" "зашкварить" "надрать задницу"
+6
-6
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Деревенский Кобе
Ответ Nightyork97
Чарльз, ты чего. Просто две игры как обычно не повезло чемпионам. Должно быть 1-1, а лучше 2-0 в пользу ГСВ. Эти судьи снова убивают мост. Сабониса посадить на дисквал за прихват ноги, а Грина не трогать за прыжок на грудь. Как это хвалить Кингс 17 лет сидевшими без плей-оффа. В палате Уорриорз такой сценарий не предусмотрен
Когда Портленд играет? Что-то давно их не видел
+4
-4
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Илья Лиховол
Ответ Nightyork97
С ошибкой на самом деле NBA Summer League 2023 July 7-17, 2023 · Las Vegas, Nevada. Friday 7 July 21:00 Portland Trail Blazers v Detroit Pistons Sunday 9 July 19:00 Basketball New Orleans Pelicans v Portland Trail Blazers Tuesday 11 July 20:00 Basketball New York Knicks v Portland Trail Blazers Friday 14 July 18:30 Basketball Portland Trail Blazers v Houston Rockets Хотя ладно, эти предсезонные ласки на такого любителя, что это никто не смотрит.
Ты смотришь? Я смотрю лейкерсов. Ривза там видел, на последней секунде лютый победный кинул
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Nightyork97
Ответ Илья Лиховол
Ты смотришь? Я смотрю лейкерсов. Ривза там видел, на последней секунде лютый победный кинул
Честно сказать редко, в основном нарезку с Ютаба молодых с драфта. Полный матч тяжелое зрелище лично для меня.
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Xell
Ответ scorp19
Да не сказать чтобы прям надирает. Игры явно не в одну калитку проиграны, шансы есть. Хрен знает по каким понятиям живут эти Чарльзы. Для них любое поражение это видимо "унизить" "зашкварить" "надрать задницу"
Баркли тролль просто а вы ведетесь))
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