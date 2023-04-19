Легенда НБА, эксперт считает, что обсуждение дисквалификации форварда « » отвлекает внимание от серии действующих чемпионов с « ».

По мнению Баркли, происшествие мешает по достоинству оценить удачную игру «Кингз».

«Признаться, что меня действительно беспокоит во всем этом, так это то, что мы забываем тот факт, что «Сакраменто» просто надирает им задницы», – заявил Баркли.

Вернувшиеся в плей-офф после 16 сезонов «Кингз» начали серию с двух домашних побед.

Грин дисквалифицирован на 1 матч за то, что наступил на грудь .

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

Почему лицо и руки Николы Йокича краснеют во время игры?