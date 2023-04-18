Рентген не выявил травмы грудной клетки у Домантаса Сабониса

Теги травмы Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Рентген грудной клетки не выявил серьезной травмы у центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Судя по всему, игрок избежал повреждения, однако во вторник он пройдет дополнительное обследование в качестве меры предосторожности.

Во время второго матча серии первого раунда плей-офф форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин наступил одной ногой Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи. После матча литовцу назначили рентген на предмет возможного повреждения ребер и легких.

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14 комментариев

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Caraxes
Ожидаемо, он до конца матча бегал. Посмотрел бы я как бы он двигался со сломанным ребром и трещиной в грудине
+14
-3
+11
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pachem xenon
слушайте, да и не должно было быть

нога в кроссовке и плюс давления-то особо грин не дал, вес не вкладывал

исключен перелом в такой ситуации, максимум - содрал бы кожу, ну или, не дай бог, там родинки какие-то

считаю, сабос слегка просимулировал ситуацию
+14
-4
+10
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nbawade
Ответ Caraxes
Ожидаемо, он до конца матча бегал. Посмотрел бы я как бы он двигался со сломанным ребром и трещиной в грудине
Карелин даже золото выиграл с похожей травмой.
+8
0
+8
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SntKillerMikhail
Там рентген показал, что у него какая то кино премия есть
+9
-3
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demx
Зато как он корчился от боли. Актер уровня Смарта.
+9
-4
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Олександр Дівак
Сабонис симулянгт. Єто не первое его корчение. Потом встает как ни в чем не бивало
+7
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Сергей Пузанков
Внезапно))
+4
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Tim Timson
Ответ Caraxes
Ожидаемо, он до конца матча бегал. Посмотрел бы я как бы он двигался со сломанным ребром и трещиной в грудине
Луни бегал)
+4
0
+4
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Deathspell Omega
Ответ pachem xenon
слушайте, да и не должно было быть нога в кроссовке и плюс давления-то особо грин не дал, вес не вкладывал исключен перелом в такой ситуации, максимум - содрал бы кожу, ну или, не дай бог, там родинки какие-то считаю, сабос слегка просимулировал ситуацию
Слегка?!
Он слезами заливался и корчился, как будто ему там бетонную плиту на грудь кинули...
+5
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Дима Оксентюк
хахахах Да ладно! Вот же клоуны)
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Deathspell Omega
домантас сабонис: "Изображая жертву".
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Dr Gonzo
Вот даже не обсуждая действия Грина (кто хочет пусть считает, что он наступал умышленно и танцевал на Сабасе потом), мне не понятен такой дружный порыв комментирующих встать на защиту Сабониса, который провоцировал соперника, опасно фолил и симулировал. Причем симулировал даже дважды. Сначала упал по собственной инициативе, потом изображал перелом ребер (что очевидно было симуляцией, так как остаток матча он отбегал без проблем). То есть тут вообще страйк. Черт с ним с Грином, Домантас в этом эпизоде вел себя омерзительно от самого начала до самого конца. Откуда такая поддержка в комментах?
+1
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