Рентген не выявил травмы грудной клетки у Домантаса Сабониса
Рентген грудной клетки не выявил серьезной травмы у центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Судя по всему, игрок избежал повреждения, однако во вторник он пройдет дополнительное обследование в качестве меры предосторожности.
Во время второго матча серии первого раунда плей-офф форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин наступил одной ногой Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.
Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи. После матча литовцу назначили рентген на предмет возможного повреждения ребер и легких.
нога в кроссовке и плюс давления-то особо грин не дал, вес не вкладывал
исключен перелом в такой ситуации, максимум - содрал бы кожу, ну или, не дай бог, там родинки какие-то
считаю, сабос слегка просимулировал ситуацию
Он слезами заливался и корчился, как будто ему там бетонную плиту на грудь кинули...