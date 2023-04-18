Рентген не выявил травмы грудной клетки у Домантаса Сабониса

Рентген грудной клетки не выявил серьезной травмы у центрового « » , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Судя по всему, игрок избежал повреждения, однако во вторник он пройдет дополнительное обследование в качестве меры предосторожности.

Во время второго матча серии первого раунда плей-офф форвард « » Дрэймонд Грин наступил одной ногой Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи. После матча литовцу назначили рентген на предмет возможного повреждения ребер и легких.

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