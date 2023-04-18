Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис набрали на двоих 48 очков во 2-м матче с «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео НБА плей-офф Домантас Сабонис Де'Аарон Фокс Баскетбол

Звездный дуэт «Сакраменто» Де’Аарон Фокс Домантас Сабонис помог команде одержать вторую победу в серии первого раунда с «Голден Стэйт» (114:106, 2-0).

Фокс и Сабонис набрали на двоих 48 очков, разделив их поровну.

На счету Фокса 24 очка, 5 подборов, 9 передач и 4 перехвата. В активе Сабониса 24 очка, 9 подборов и 4 передачи.

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16 комментариев

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Леди Гаага
Кроме самой ,очень приятной глазу, атакующей игры на протяжении всего сезона, стоит отметить просто лучшую арену НБА на данный момент,это просто фантастика!
+41
-1
+40
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fridzon
радостно за людей там на трибунах.
Крутая серия. 2-0 - это очень удачно для Сакраменто. Да, заслуженно, но и менее справедливые 1-1 тут вполне могли быть.
Смешки про обмен Халибертона, кстати, закончились
+31
-2
+29
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Леди Гаага
и ещё хотелось бы,чтобы сказка Королей длилась как можно дольше. Маловероятно,но хотелось бы,чтобы Сакраменто поборолись за титул,баскетбольная карма им задолжала за 2001 год,да и вообще,та команда была шикарная на протяжении нескольких лет,но так и не дошла до Финала(
+19
-2
+17
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Евгений Макеев
Ну ниче, 0-2 в серии, зато домой ехать недалеко, все как Клей завещал. А если ездить совсем в падлу, то можно, в принципе, уже и после четвертой игры дома остаться, с удочками до залива можно и пешком дойти.
+14
0
+14
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Леди Гаага
Ответ Vova Studio
Я думаю ГСВ проверяли королей, на что они способны, тут либо 6 матчей или 7 что вполне вероятно. Карри не сдаться без боя как и Дреймонд. Серия будет состоять из перестрелок. Я думаю Короли ни одну игру не заберут в Чейз Центре. Чтож будем смотреть 👀
конечно проверяют,они вообще понимают ,что намного сильнее Королей,ещё игру сольют в СФ специально,чтобы быть первой командой,отыгравшейся с 0-3
+13
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+13
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DirkMavs
В первую очередь здоровья Сабоинису…надеюсь все обойдётся и короли закроют серию в Чейз центре
+12
-3
+9
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dev0
Ответ Леди Гаага
и ещё хотелось бы,чтобы сказка Королей длилась как можно дольше. Маловероятно,но хотелось бы,чтобы Сакраменто поборолись за титул,баскетбольная карма им задолжала за 2001 год,да и вообще,та команда была шикарная на протяжении нескольких лет,но так и не дошла до Финала(
Как же у многих подгорит, если Сакраменто пройдет и ГСВ, и Лейкерс. Вот это была бы история!
+9
0
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КруглыйКвадрат
Сакраменто до мантас и после мантас две разные команды
+4
0
+4
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Missing Dunk
Интересно то, что 4 очка из 24 (при 100% с игры, 2 из 2) Сабонис набрал после сами понимаете какого происшествия. Живучий 💪
+1
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Starkom
Почему Домантас не бросает из-за дуги???? У него по сезону хорошие 37%. ГС его вообще не держат. Одну-две трёхи просто обязан бросать. У партнёров будет больше пространства.
+1
0
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Rodbert
Сабониса лупили все кому не лень. Чувак принял тоннаж ударов на уровне ЮФС.
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kaissa
То что Сакраменто хороши в атаке ( налаженная система Брауна) было понятно по регулярке - меня лично в ПО удивило как они хорошо защищаются!...
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DirkMavs
Ответ Леди Гаага
Кроме самой ,очень приятной глазу, атакующей игры на протяжении всего сезона, стоит отметить просто лучшую арену НБА на данный момент,это просто фантастика!
Согласен…но ты в Арко-Арене не был…в далёком 2003-году мне посчастливилось побывать в этой мега крутой арене…там атмосфера была просто космическая… фанаты были нереальными.. эмоции н всю жизнь словами не передать….помню добро пожаловать в АД кричали фаны нереально круто было….эхххх золотое время было если бы не Баветта но это уже другая печальная история
+3
-3
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Леди Гаага
Ответ DirkMavs
Согласен…но ты в Арко-Арене не был…в далёком 2003-году мне посчастливилось побывать в этой мега крутой арене…там атмосфера была просто космическая… фанаты были нереальными.. эмоции н всю жизнь словами не передать….помню добро пожаловать в АД кричали фаны нереально круто было….эхххх золотое время было если бы не Баветта но это уже другая печальная история
да,но нарезки и матчи некоторые королей смотрела несколько лет назад,шикарная атмосфера даже с экрана
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Starkom
Почему Домантас не бросает из-за дуги???? У него по сезону хорошие 37%. ГС его вообще не держат. Одну-две трёхи просто обязан бросать. У партнёров будет больше пространства.
Тоже удивляет отсутствие даже попыток бросить
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