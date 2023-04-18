Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис набрали на двоих 48 очков во 2-м матче с «Голден Стэйт»
Звездный дуэт «Сакраменто» Де’Аарон Фокс – Домантас Сабонис помог команде одержать вторую победу в серии первого раунда с «Голден Стэйт» (114:106, 2-0).
Фокс и Сабонис набрали на двоих 48 очков, разделив их поровну.
На счету Фокса 24 очка, 5 подборов, 9 передач и 4 перехвата. В активе Сабониса 24 очка, 9 подборов и 4 передачи.
«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»
Крутая серия. 2-0 - это очень удачно для Сакраменто. Да, заслуженно, но и менее справедливые 1-1 тут вполне могли быть.
Смешки про обмен Халибертона, кстати, закончились