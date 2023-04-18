Звездный дуэт «Сакраменто» Де’Аарон Фокс – помог команде одержать вторую победу в серии первого раунда с «Голден Стэйт» (114:106, 2-0).

Фокс и Сабонис набрали на двоих 48 очков, разделив их поровну.

На счету Фокса 24 очка, 5 подборов, 9 передач и 4 перехвата. В активе Сабониса 24 очка, 9 подборов и 4 передачи.

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