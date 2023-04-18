Майк Браун об эпизоде с Сабонисом и Грином: «Посмотрим, какое решение примет НБА, когда посмотрит повтор»

Теги Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время второго матча серии наступил одной ногой на форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

По словам главного тренера «Кингз» Майка Брауна, он ожидает, что лига может дисквалифицировать Грина.

«Там однозначно неспортивный фол второй степени.

Посмотрим, какое решение примет НБА, когда посмотрит повтор», – сказал Браун.

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38 комментариев

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Mikael Rikhard
на повторе видно, что Сабонис держит за ногу Грина и мешает уйти в быструю атаку. а Грину надо было просто упасть, но это Грин. мозгов там мало
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LilAnswer
Должна быть дисквалификация Грина. Мог травмировать Сабониса и потом как бабуин вел себя с болельщиками.
+29
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Van
Какое решение бы лига не приняла, однозначно понятно, что Грин ведёт себя как тупое животное) ему пора подкасты вести и рассказывать какой они великой династией были вместе с Дюрантом, который пришел в клуб 73-9
ГСВ всего плохого! Сакраменто если не пройдут теперь, то пусть хоть все соки выпьют из них
+32
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+18
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Ivan Rusak
Ответ Light Yagami
Не будет никакой дисквалификации, в НБА не идиоты сидят, чтобы единственную интересную серию 1-го раунда к 0-3 сводить. Штраф выпишут и пальцем погрозят.
Серия финикс-клиперс, ну да ну да, пошла я..
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Starkom
Ответ Mikael Rikhard
на повторе видно, что Сабонис держит за ногу Грина и мешает уйти в быструю атаку. а Грину надо было просто упасть, но это Грин. мозгов там мало
Падать с зафиксированной ногой весьма травмоопасно. Судья и так всё видел, можно было просто стоять, дёргать ногу, кричать как бабуин и ждать заслуженного Сабонисом технаря.
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Tim Timson
никакого наказания дополнительного не будет. Сабонис вообще схватился за ногу в стиле любимый не уходи)
+7
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Vals
Грин - редкостная мразь.

Сколько таких моментов нужно еще лиге?
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Прозектор-50
Ответ Mikael Rikhard
на повторе видно, что Сабонис держит за ногу Грина и мешает уйти в быструю атаку. а Грину надо было просто упасть, но это Грин. мозгов там мало
Если с самого начала смотреть, то Сабонис и упал то сам, выпрашивая фол, а потом по ситуации прихватил за ногу Грина. Так то фол Сабонису...
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Илья Петров
Ответ varion
Если лига не дисквалифицирует Грина, это значит наступит на грабли уже в который раз. Ну и нам нужно больше статей на спортс про святого Грина (и обязательно в них приплести Леброна, типа с него всё началось) для фарминга плюсов. :)))) А по делу, я бы отправил на пару матчей Грина отдыхать. Это было-бы справедливо и наконец-то им мозги на место уже поставило. И не думаю что лига будет церемонится. ГС своё уже выиграл, в регулярке ГС был не сказать что сильно на ходу, а Кингс - не менее медийная история, особенно если они на Лейкерс выйдут. Но если не дадут дисквал, то 100% он его получит в следующей серии, а в этой его плотно на фолы посадят.
можно ссылок на статьи про "святого Грина"?
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Лейтенант Гофмиллер
Европейская школа актерского мастерства. Домантас сначала схватил убегающего в отрыв игрока за ногу, с риском для травмы последнего, затем пять минут изображал вселенские муки, валяясь на паркете (что не помешало ему доиграть четверть до конца, причем играл в полный контакт). Достойный наследник Владе Диваца, что сказать.

Рефы явно были настроены против Грина (вспоминается то же нелепое решение дать фол Дрею на Сабасе под своим кольцом, который пришлось отменять через coach challenge). А Сабас таким настроем рефов и воспользовался.
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Александр Спирин
*Неспортивный фол второй степени Сабонису.
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varion
Если лига не дисквалифицирует Грина, это значит наступит на грабли уже в который раз.
Ну и нам нужно больше статей на спортс про святого Грина (и обязательно в них приплести Леброна, типа с него всё началось) для фарминга плюсов. :))))

А по делу, я бы отправил на пару матчей Грина отдыхать. Это было-бы справедливо и наконец-то им мозги на место уже поставило.

И не думаю что лига будет церемонится.
ГС своё уже выиграл, в регулярке ГС был не сказать что сильно на ходу, а Кингс - не менее медийная история, особенно если они на Лейкерс выйдут.

Но если не дадут дисквал, то 100% он его получит в следующей серии, а в этой его плотно на фолы посадят.
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Rodbert
Хорошо что Кингс в потасовку не пошли, иначе могли бы всю серию заруинить.
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рождённый в СССР
Ответ Rodbert
Там покруче чем флагрант 2, так что дисквал полюбому будет. А Браун показывает, что он за своих игроков, это нормально. Пусть лучше Керр как то приструнит Грина, это его работа, вот уж кому надо поработать на семью.
Что сделалось беляшу то? На него не наступили даже, как смешно он ногу Грина обнимал с блаженным лицом в ногах валялся :))) Поржали с сыном - не понимаю почему все накидывают сейчас.
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Альберт Салихов
Ответ Rodbert
Это домашнее судейство, ничего нового. Да провокация была, но на то ты и опытный профи чтобы не вестись на это.
Да он не специально ногу опустил. Так получилось. И Сам сабонис виноват в этом.
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Прозектор-50
Ответ Oleg961
Какой держит ногу? Он просто закрывает лицо и то, что там оказалась нога Грина - обычная случайность
А как насчет того, что под ногой Грина оказалась грудная клетка Сабониса - "обычная случайность"?
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Rodbert
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Дрей после игры обратил внимание, что его уже вторую игру хватают за ногу соперники и вторую игру рефы ничегошеньки не свистят. То, что в комментариях нелюбители ГСВ полностью игнорируют провокацию Сабониса, лишь свидетельствует о предвзятости ГСВ-хейтеров. "My leg got grabbed. The second time in two nights with the referees just watching," Green said. "I got to land my foot somewhere and I am not the most flexible person so it’s not stretching that far. I can only step so far and pulling my leg away, so it is what it is." "The explanation was I stomped too hard," Green said when asked about what the referees told him. "It was [Malik] Monk last game, right on the baseline under the rim, so either you’re going to stop it... Jon Goble was looking at Monk hold my leg the last game and he just let it go and Zach [Zarba] was clearly watching my leg get held this game and let it go, so I guess ankle grabbing is okay."
Это домашнее судейство, ничего нового. Да провокация была, но на то ты и опытный профи чтобы не вестись на это.
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Jerry Rodrogha
Ответ Илья Петров
можно ссылок на статьи про "святого Грина"?
Твоих комментариев про святого Дрэймонда достаточно
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Rodbert
Ответ рождённый в СССР
Быстро Ты Майк семью забыл - надеюсь побед больше не будет. Сабонис всю игру напрашивался- надо было Грину просто упасть на него своим потным телом :))) Судьи сегодня хорошо контролировали домашнюю площадку
Причем тут семья? Он что должен был принять сторону Грина, чтобы потерять влияние в раздевалке? Это спорт, надо разделять славное прошлое и текущее соревнование.
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Rodbert
Ответ Альберт Салихов
Да он не специально ногу опустил. Так получилось. И Сам сабонис виноват в этом.
Да Сабонис специально это сделал, провокация сработала. Это ПО, тут все серьезно, жаль что Грин не понимает этого.
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Tolball
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Европейская школа актерского мастерства. Домантас сначала схватил убегающего в отрыв игрока за ногу, с риском для травмы последнего, затем пять минут изображал вселенские муки, валяясь на паркете (что не помешало ему доиграть четверть до конца, причем играл в полный контакт). Достойный наследник Владе Диваца, что сказать. Рефы явно были настроены против Грина (вспоминается то же нелепое решение дать фол Дрею на Сабасе под своим кольцом, который пришлось отменять через coach challenge). А Сабас таким настроем рефов и воспользовался.
У меня один знакомый,что за гсв болеет точь в точь ваши слова говорит,а второй ,что против гсв утверждает,что Сабонис просто руками лицо защитил при падении,а Грин мог своей лапищей легко ему ребра сломать или если в район сердца и того хуже....вот два взгляда разных на один эпизод,который очень хорошо можно увидеть на ста повторах..
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ varion
Если лига не дисквалифицирует Грина, это значит наступит на грабли уже в который раз. Ну и нам нужно больше статей на спортс про святого Грина (и обязательно в них приплести Леброна, типа с него всё началось) для фарминга плюсов. :)))) А по делу, я бы отправил на пару матчей Грина отдыхать. Это было-бы справедливо и наконец-то им мозги на место уже поставило. И не думаю что лига будет церемонится. ГС своё уже выиграл, в регулярке ГС был не сказать что сильно на ходу, а Кингс - не менее медийная история, особенно если они на Лейкерс выйдут. Но если не дадут дисквал, то 100% он его получит в следующей серии, а в этой его плотно на фолы посадят.
Какая такая медийная история в Сакраменто? Ты в Сак-тауне был-то? Деревня деревней.
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Xell
Я б на месте ГС сливал. А то дальше свип от Лейкерс 4—0,за попытку Грина сломать Дэвиса, но Лал не Кингз, и Грину дадут 5матчевый пост ап))
Так если пройдёт Сакраменто то свип ждёт ла
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Jerry Rodrogha
Ответ varion
Если лига не дисквалифицирует Грина, это значит наступит на грабли уже в который раз. Ну и нам нужно больше статей на спортс про святого Грина (и обязательно в них приплести Леброна, типа с него всё началось) для фарминга плюсов. :)))) А по делу, я бы отправил на пару матчей Грина отдыхать. Это было-бы справедливо и наконец-то им мозги на место уже поставило. И не думаю что лига будет церемонится. ГС своё уже выиграл, в регулярке ГС был не сказать что сильно на ходу, а Кингс - не менее медийная история, особенно если они на Лейкерс выйдут. Но если не дадут дисквал, то 100% он его получит в следующей серии, а в этой его плотно на фолы посадят.
Согласен, меньше двух матчей будет подарком ГСВ. Как убийство Баветтой в 2002
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Александр Ф. Скляр
Ответ Oleg961
Какой держит ногу? Он просто закрывает лицо и то, что там оказалась нога Грина - обычная случайность
Конкретно , умышленно держит за ногу ! Только слепой не увидит ! А с комментарием автора согласен , дураку бы упасть и все обернулось бы в пользу гсв , но мозгов как известно нет ...
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