Майк Браун об эпизоде с Сабонисом и Грином: «Посмотрим, какое решение примет НБА, когда посмотрит повтор»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время второго матча серии наступил одной ногой на форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.
По словам главного тренера «Кингз» Майка Брауна, он ожидает, что лига может дисквалифицировать Грина.
«Там однозначно неспортивный фол второй степени.
Посмотрим, какое решение примет НБА, когда посмотрит повтор», – сказал Браун.
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Сколько таких моментов нужно еще лиге?
Рефы явно были настроены против Грина (вспоминается то же нелепое решение дать фол Дрею на Сабасе под своим кольцом, который пришлось отменять через coach challenge). А Сабас таким настроем рефов и воспользовался.
Ну и нам нужно больше статей на спортс про святого Грина (и обязательно в них приплести Леброна, типа с него всё началось) для фарминга плюсов. :))))
А по делу, я бы отправил на пару матчей Грина отдыхать. Это было-бы справедливо и наконец-то им мозги на место уже поставило.
И не думаю что лига будет церемонится.
ГС своё уже выиграл, в регулярке ГС был не сказать что сильно на ходу, а Кингс - не менее медийная история, особенно если они на Лейкерс выйдут.
Но если не дадут дисквал, то 100% он его получит в следующей серии, а в этой его плотно на фолы посадят.