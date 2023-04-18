Майк Браун об эпизоде с Сабонисом и Грином: «Посмотрим, какое решение примет НБА, когда посмотрит повтор»

Форвард «Голден Стэйт» во время второго матча серии наступил одной ногой на форварда «Сакраменто» , который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

По словам главного тренера «Кингз» , он ожидает, что лига может дисквалифицировать Грина.

«Там однозначно неспортивный фол второй степени.

Посмотрим, какое решение примет НБА, когда посмотрит повтор», – сказал Браун.

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