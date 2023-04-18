Дрэймонд Грин во время 2-го матча в Сакраменто был удален за то, что наступил на Домантаса Сабониса
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заработал удаление в четвертой четверти второго матча серии с «Сакраменто» (106:114, 0-2).
Грин получил неспортивный фол второй степени за то, что наступил одной ногой на форварда «Кингз» Домантаса Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.
Сабонис после падения прихватил Грина за ногу, за что был наказан техническим.
Дрэймонд после эпизода устроил перепалку с болельщиками из первых рядов.
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Я не удивлюсь дисквалификации до конца ПО. Осёл, судак и гниль.
Сабонис получил свой технарь, все по делу, но то, что делает Грин, это за гранью, это просто опасно для здоровья противника.