Дрэймонд Грин во время 2-го матча в Сакраменто был удален за то, что наступил на Домантаса Сабониса

Теги происшествия Голден Стэйт Сакраменто НБА видео болельщики НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заработал удаление в четвертой четверти второго матча серии с «Сакраменто» (106:114, 0-2).

Грин получил неспортивный фол второй степени за то, что наступил одной ногой на форварда «Кингз» Домантаса Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

Сабонис после падения прихватил Грина за ногу, за что был наказан техническим.

Дрэймонд после эпизода устроил перепалку с болельщиками из первых рядов.

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98 комментариев

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Arthur Ugly
Дреймонд - живое подтверждение теории Дарвина о происхождении человека. Это было особенно заметно, когда он перед удалением носился по паркету и что-то орал судьям, партнёрам, болельщикам. Жители Сакраменто показали ему немало средних пальцев и один из них (виртуально) был мой.
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Krull
Ответ Alex Zi
Ты тоже житель Сакраменто?
Виртуальный
+61
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DirkMavs
Свип будет просто украшением для таких личностей
+62
-9
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whoisme
У тебя столько опыта, а ты повелся как пацан. Летом на Пула когда сказал про деньги, сейчас на Сабониса за ногу. Грин дете какое-то не умеющее контролировать эмоции
+37
-1
+36
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6LACK
Ответ Nightyork97
Самый мерзкий игрок. Лучшее наследие в деле. Животное Грин и Томпсон показывающий пальчики. Ах и классика, Пул заруинил игру и лыбится как дурачок над штрафными Сабониса. Весь сезон мешка в одном эпизоде
Ну прям сочится из тебя)
+39
-7
+32
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Райли Карри
дреймонд промахнулся. хотел наступить на яйца. не попал.
+24
-2
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Максим Макеев
надеюсь не сыграет в 3 матче
+26
-4
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Santy-44
Сабонис на земле, Дрэй идёт в атаку. Сабонис аккуратно прихватывает ногу, что есть справедливейший технарь или даже Ф1. Дрэй ставит прихваченную ногу на грудь Домантаса и подпрыгивает, вроде как пытаясь её освободить, а по факту получается интересная попытка поломать пару рёбер сопернику.

Я не удивлюсь дисквалификации до конца ПО. Осёл, судак и гниль.
+23
-4
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A. V.
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
+16
0
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dream way
Два матча дисквалификации и гуд бай Гсв
+17
-2
+15
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somebody
Ответ tu-tang
Сложный момент. Сабас виноват не меньше. Схватил ногу, чем ограничил движение Грина. Грину, пожалуй, стоило бы упасть, а не строить из себя гладиатора. Ну и "зачетка" явно против Грина работает.
Что сложного и что значит виноват не меньше?
Сабонис получил свой технарь, все по делу, но то, что делает Грин, это за гранью, это просто опасно для здоровья противника.
+12
0
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Данила Бодров
Наступил? Кажется он подумал, что Сабонис это батут
+14
-2
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tu-tang
Сложный момент. Сабас виноват не меньше. Схватил ногу, чем ограничил движение Грина. Грину, пожалуй, стоило бы упасть, а не строить из себя гладиатора. Ну и "зачетка" явно против Грина работает.
+26
-16
+10
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Nightyork97
Самый мерзкий игрок. Лучшее наследие в деле. Животное Грин и Томпсон показывающий пальчики. Ах и классика, Пул заруинил игру и лыбится как дурачок над штрафными Сабониса. Весь сезон мешка в одном эпизоде
+33
-23
+10
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iluvatar
Наступил это мягко сказано , но не в этом дело. Зачем после того как ты откровенно накосили и подвел команду , вести себя как одичавший абориген и провоцировать болельщиков,судей,игроков чужой команды?
+7
0
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Леди Гаага
вы не понимаете,игрок ГСВ не может такого сделать,это был массаж грудной клетке по новой методике Грина
+13
-7
+6
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Dmitriy Racheev
Ответ porosenochek
Используйте пожалуйста букву Ё. Пока нормально прочитал - глаза вытекли...
Читал по слогам?
+6
-1
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zippa
Ответ Райли Карри
я не могу представить, чтобы кто-то наступил на меня в игре, или я на кого-то наступил. дикость. наступающий должен быть готов к боксерскому поединку.
Дело в том, что эти кабаны весят далеко за 100 кг, а кости у них ничуть не крепче чем у остальных людей. схватить перелом ребра когда на тебя наступает такая туша - ерундовое дело.
+5
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Рахон Р.
Ответ Илья Петров
Украшением будет, когда Кайри подпишет макс и устроит веселую жизнь Кубику, а там и Лука не выдержит и свалит...
А как это всё связано с предметом обсуждения?
+5
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гилберт
Ответ Райли Карри
дреймонд промахнулся. хотел наступить на яйца. не попал.
Я промахнулся! А ведь я никогда не промахиваюсь. Видимо твои яйца меньше чем я ожидал.
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Dr Gonzo
Момент не такой однозначный на самом деле. Во-первых, все началось с провокации Сабониса. Если бы он не схватил Грина, ничего бы не было. Во-вторых, Грину действительно надо было куда-нибудь поставить ногу. А там вариантов не то чтобы много. Или на Сабониса или упасть. Второй вариант конечно лучше. Тогда Сабонис получил бы технический и все, но попробуй так быстро сориентируйся. Всем весом он на Сабаса не давил. Свои страдания тот явно преукрасил. Да Грин не сориентировался в ситуации, а его прыжок выглядел совсем уж глупо, но очевидно, что никакого намерения наступать на кого-нибудь у него в этом эпизоде не было. С моей точки зрения Сабонис, который все спровоцировал по своей инициативе должен был быть наказан аналогично. А уж просто технические они должны получить или неспортивные другой вопрос.
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krexii1
Ответ Dr Gonzo
Момент не такой однозначный на самом деле. Во-первых, все началось с провокации Сабониса. Если бы он не схватил Грина, ничего бы не было. Во-вторых, Грину действительно надо было куда-нибудь поставить ногу. А там вариантов не то чтобы много. Или на Сабониса или упасть. Второй вариант конечно лучше. Тогда Сабонис получил бы технический и все, но попробуй так быстро сориентируйся. Всем весом он на Сабаса не давил. Свои страдания тот явно преукрасил. Да Грин не сориентировался в ситуации, а его прыжок выглядел совсем уж глупо, но очевидно, что никакого намерения наступать на кого-нибудь у него в этом эпизоде не было. С моей точки зрения Сабонис, который все спровоцировал по своей инициативе должен был быть наказан аналогично. А уж просто технические они должны получить или неспортивные другой вопрос.
Да всё тут ясно. Технарь Сабасу, ejection Грину.
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Арман Кулжанов
Грин тупое рыло, мог упасть картинно, тогда Сабонис бы получил технарь и все, нет нужно было наступать на него
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гилберт
Грин это грин.
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somebody
Мало того, что это просто позорное, ничтожное поведение, так и ещё и так глупо подвести свою команду. Хорошо бы дали ему матч дисквы. Сакраменто в пяти!
+6
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