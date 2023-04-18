Форвард «Голден Стэйт» заработал удаление в четвертой четверти второго матча серии с «Сакраменто» (106:114, 0-2).

Грин получил неспортивный фол второй степени за то, что наступил одной ногой на форварда «Кингз» , который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

Сабонис после падения прихватил Грина за ногу, за что был наказан техническим.

Дрэймонд после эпизода устроил перепалку с болельщиками из первых рядов.

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