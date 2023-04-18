Звездный разыгрывающий « » поделился мнением об эпизоде из второго матча серии «Сакраменто» – «Голден Стэйт» (114:106, 2-0).

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин наступил одной ногой на игрока «Кингз» , который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

По мнению Лилларда, со стороны Грина не было злого умысла и грязной игры.

«Выпишите фол Сабонису... Не думаю, что пытался наступить на него... просто так все устроено в вопросе баланса», – заявил Лиллард.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»