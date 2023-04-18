Дэмиан Лиллард: «Не думаю, что Дрэй пытался наступить на Сабониса»

Теги Голден Стэйт Портленд Сакраменто НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард поделился мнением об эпизоде из второго матча серии «Сакраменто» – «Голден Стэйт» (114:106, 2-0).

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин наступил одной ногой на игрока «Кингз» Домантаса Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

По мнению Лилларда, со стороны Грина не было злого умысла и грязной игры.

«Выпишите фол Сабонису... Не думаю, что Дрэй пытался наступить на него... просто так все устроено в вопросе баланса», – заявил Лиллард.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

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40 комментариев

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Nightyork97
Бред, я не верю. Грин рецидивист со стажем. Он психанул в тильте после очередного луза. Они не умеют проигрывать. Грин так же психовал в матче с НОП. Совпадение? Буквально две недели назад https://youtu.be/B_F1rDhjI8U Нет, просто это чудовище давно заслуживает дисквала.
+45
-14
+31
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Consistency
Мало кто знает, но у Грина редкое врожденное заболевание, влияющее на баланс, из-за которого он может в любой момент потерять равновесие и вынужден опираться на чужие яйца, ребра и прочие части тела. Лекарства от этой болезни, увы, нет, но есть таблетки, частично снимающие симптоматику, которые Дреймонд пьет 365 дней в году, правда, у них бывают тяжелые побочки в виде повышенной агрессии, слюноотделения и поведения заболевшей бешенством гориллы, но считаю надо отнестись с пониманием. Респект таким пацанам, пока другие жалуются на жизнь, он с таким недугом играет в лучшей лиге мира!
+35
-8
+27
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Esh197
Ответ Nightyork97
Бред, я не верю. Грин рецидивист со стажем. Он психанул в тильте после очередного луза. Они не умеют проигрывать. Грин так же психовал в матче с НОП. Совпадение? Буквально две недели назад https://youtu.be/B_F1rDhjI8U Нет, просто это чудовище давно заслуживает дисквала.
Ооо вот Портленд хоть как то соприкоснулась с плей-офф. Поздравляю )
+30
-8
+22
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Topik94
да, он не пытался, а успешно это сделал!
+16
-3
+13
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Максим Максимов
И в прошлой не специально в концовке повалил и сел на него. И сегодня на бедро поймать пытался , когда сабонис из-за лицевой выходил ... Ну ну ..совпадение
+10
-3
+7
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Undrey
хаха, орк весь день сегодня в каждой новости затычка, а тут его гений вон что говорит))
+12
-5
+7
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Starkom
естественное движение ногой
баланс тела
страсть
что ещё можно добавить?
+6
0
+6
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ThroughTheUniverse
Не грех и вспомнить легендарное тащилово 73-9 команды в финал НБА такими фокусами
https://www.youtube.com/watch?v=UY2Ytai4a2M
+7
-3
+4
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scorp19
Грин просто давно отточил своё мастерство делать гадости якобы не специально.
+5
-3
+2
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ST-L
Ответ Nightyork97
Бред, я не верю. Грин рецидивист со стажем. Он психанул в тильте после очередного луза. Они не умеют проигрывать. Грин так же психовал в матче с НОП. Совпадение? Буквально две недели назад https://youtu.be/B_F1rDhjI8U Нет, просто это чудовище давно заслуживает дисквала.
Лиллард предал тебя. теперь ты должен начать уничтожать его
+6
-4
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Александр Быстров
Ответ Nightyork97
Бред, я не верю. Грин рецидивист со стажем. Он психанул в тильте после очередного луза. Они не умеют проигрывать. Грин так же психовал в матче с НОП. Совпадение? Буквально две недели назад https://youtu.be/B_F1rDhjI8U Нет, просто это чудовище давно заслуживает дисквала.
Даже Лиллард меньший хейтер чем ты, удивительно)
+3
-2
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Каменский-Массив Крым
Ответ Nightyork97
Бред, я не верю. Грин рецидивист со стажем. Он психанул в тильте после очередного луза. Они не умеют проигрывать. Грин так же психовал в матче с НОП. Совпадение? Буквально две недели назад https://youtu.be/B_F1rDhjI8U Нет, просто это чудовище давно заслуживает дисквала.
А тут целая подборка: https://www.youtube.com/watch?v=IyV9x1mJah0
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Rick Sorkin
🤣🤣🤣
+3
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udod
конечно, не "пытался наступить", а просто наступил, с размаху) и ещё подпрыгнул потом
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sanya_xl
Естественное движение ногой для Грина
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Nightyork97
Ответ Александр Быстров
Даже Лиллард меньший хейтер чем ты, удивительно)
https://youtube.com/shorts/VsEp_-yd8mc?feature=share я где-то там
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andrushapumba
Подскажите пожалуйста как эта болезнь мозга называется?
+5
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ST-L
Ответ Undrey
хаха, орк весь день сегодня в каждой новости затычка, а тут его гений вон что говорит))
это же орк, к ним надо относиться жалостливо.
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Korban Cobain
Ответ ThroughTheUniverse
Не грех и вспомнить легендарное тащилово 73-9 команды в финал НБА такими фокусами https://www.youtube.com/watch?v=UY2Ytai4a2M
Даже смотреть больно...(Билли Донован тренер ОКС)
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kaissa
Ответ pele_kan
"Выпишите фол Сабонису" выпишите очки Дэйму
Фол (обычный)Сабонису и выписали - он естественно был.
А Грину дали неспортивный 2 степени...
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kaissa
Ответ kaissa
Фол (обычный)Сабонису и выписали - он естественно был. А Грину дали неспортивный 2 степени...
Оказывается Сабонису дали не обычный - а даже технический!...
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Super Objectively
Ответ Райли Карри
Попытка - это не всегда результативное действие. У Грина всё получилось. Он наступил на Сабониса. На грудь. Ногой. Лилларда к окулисту!!!
а тебе к психиатру)) если ты не понимаешь что такое причинно-следственная связь !!
)) если бы сабонис не хватал за ногу ..то на него никто бы не наступил)!

Хотя и я против грубости, против травм ! и хочу видеть игру лучших игроков .... даже понимая всю историю Грина )
но все же ...тут же все очевидно ! решения арбитров немного удивляет ((
вы даете фол сабонису ..за то что он первый нарушил правила, а удаляете Грина )))лол ... я как юрист по образования не могу понять этого!
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Чудинов Дмитрий
Ответ Super Objectively
а тебе к психиатру)) если ты не понимаешь что такое причинно-следственная связь !! )) если бы сабонис не хватал за ногу ..то на него никто бы не наступил)! Хотя и я против грубости, против травм ! и хочу видеть игру лучших игроков .... даже понимая всю историю Грина ) но все же ...тут же все очевидно ! решения арбитров немного удивляет (( вы даете фол сабонису ..за то что он первый нарушил правила, а удаляете Грина )))лол ... я как юрист по образования не могу понять этого!
хреновый, значит, юрист ))) Если тебя толкнули, то тебе можно убить в ответ? И в следующий раз пиши побольше восклицательных знаков и скобочек
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Dr Gonzo
Ответ udod
конечно, не "пытался наступить", а просто наступил, с размаху) и ещё подпрыгнул потом
Очевидно, что Грин пытался переступить через лежащего Сабониса и убежать в быструю атаку, но так как Сабонис схватил его за ногу и удерживал ее, переступить у него не получилось. Ну и в ком тут причина?
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ST-L
Ответ Dr Gonzo
Очевидно, что Грин пытался переступить через лежащего Сабониса и убежать в быструю атаку, но так как Сабонис схватил его за ногу и удерживал ее, переступить у него не получилось. Ну и в ком тут причина?
Грин тот еще хмырь, ходит он по краю, периодически переступая черту. Но именно благодаря этому он и в ГСВ. без этой игры на грани - он на... никому не нужен. Немногие готовы играть так. или паиньки, или совсем обуревает агрессия. Мог ли он в данном эпизоде ногу убрать сразу после захвата Сабониса не потеряв баланс - вряд ли. об этом и говорит Лиллард. Мог ли Грин постараться убрать ногу после первого касания тела Сабониса, и не опираться на нее для начала движения - определенно. Как и в прошлом эпизоде пару недель назад. Мог ли он за доли секунды переставить ноги - вряд ли, мог ли не дрыгаться ногами после падения - определенно да
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