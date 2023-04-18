Дэмиан Лиллард: «Не думаю, что Дрэй пытался наступить на Сабониса»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард поделился мнением об эпизоде из второго матча серии «Сакраменто» – «Голден Стэйт» (114:106, 2-0).
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин наступил одной ногой на игрока «Кингз» Домантаса Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.
По мнению Лилларда, со стороны Грина не было злого умысла и грязной игры.
«Выпишите фол Сабонису... Не думаю, что Дрэй пытался наступить на него... просто так все устроено в вопросе баланса», – заявил Лиллард.
«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»
баланс тела
страсть
что ещё можно добавить?
https://www.youtube.com/watch?v=UY2Ytai4a2M
А Грину дали неспортивный 2 степени...
)) если бы сабонис не хватал за ногу ..то на него никто бы не наступил)!
Хотя и я против грубости, против травм ! и хочу видеть игру лучших игроков .... даже понимая всю историю Грина )
но все же ...тут же все очевидно ! решения арбитров немного удивляет ((
вы даете фол сабонису ..за то что он первый нарушил правила, а удаляете Грина )))лол ... я как юрист по образования не могу понять этого!