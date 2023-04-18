Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс рассказал о том, как повлиял эпизод с удалением форварда «Голден Стэйт» на развитие событий во втором матче серии.

Грин в четвертой четверти наступил на , который лежал на паркете, за что получил неспортивный фол второй степени.

«Кингз» удвоили преимущество в серии – 114:106, 2-0.

«Этот эпизод сплотил нас. Мы собрались в кучку, звучали слова вроде «Мы обязаны выиграть этот матч».

Все думали, что его удалят. Когда такое происходит, команда соперника обычно собирается и начинает рывок. Но нам удалось избежать этого», – заявил Фокс.

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