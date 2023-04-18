Де’Аарон Фокс: «Эпизод с удалением Грина сплотил нас»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс рассказал о том, как повлиял эпизод с удалением форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на развитие событий во втором матче серии.

Грин в четвертой четверти наступил на Домантаса Сабониса, который лежал на паркете, за что получил неспортивный фол второй степени.

«Кингз» удвоили преимущество в серии – 114:106, 2-0.

«Этот эпизод сплотил нас. Мы собрались в кучку, звучали слова вроде «Мы обязаны выиграть этот матч».

Все думали, что его удалят. Когда такое происходит, команда соперника обычно собирается и начинает рывок. Но нам удалось избежать этого», – заявил Фокс.

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18 комментариев

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dev0
Дрэймонд знает, как сплотить команду
+41
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+41
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TryHarden13
Ну наконец-то это начало происходить.
Каждый плов, он играет грязно и каждый раз слышно одно и тоже - Он играет со страстью... он такой человек... дайте ему быть собой.
Считаю, что это верное решение, пусть "будет собой" в раздевалке.
+37
-5
+32
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ɔculpa
Ответ Xell
Нужно уважать соперника. Грин лажанулся снова.
Ты желаешь игрокам не симпатичных тебе команд травм (недавно Стефу вот желал), но говоришь про какое-то уважение к соперникам. Конечно же, говоришь это только игрокам из не симпатичных тебе команд. Плевал ты на уважение)
+17
-2
+15
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mqh9pzrxgf
Ответ Иван Иванов
я, конечно, не фанат Грина. но Сабонис спровоцировал этот момент.
Да, конечно, чего только не услышишь, чувак прыгает ногой тебе на грудь потому что ты упал, прям провокация, по яйцам бил тоже из-за провокаций? Скажи как Керр, он всегда таким был, почему сейчас удаляют) раньше же не удаляли
+11
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ɔculpa
Ответ Xell
Грин бы тебе ответил Это плей офф, какое уважение))
Да чё мне Грин-то, ты сам бы так и ответил)
Только, мне кажется, ты и про регулярку так же сказал бы.
Не, ну серьёзно, желать спортсменам травм это же свинство, не согласен?
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Drinkinss
Ответ ɔculpa
Ты желаешь игрокам не симпатичных тебе команд травм (недавно Стефу вот желал), но говоришь про какое-то уважение к соперникам. Конечно же, говоришь это только игрокам из не симпатичных тебе команд. Плевал ты на уважение)
ну ты нашел канеш с кем вести аргументированную беседу :)
+5
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+4
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EchteLiebe
Ответ mqh9pzrxgf
Когда я здесь тысячи раз писал это, меня фанбои гсв жестко минусовали
Они такие же неадекватные как и фанбои Лейкерс
+2
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Ceasus
Ответ Andy
Ты в школе всех мальчиков и девочек обходишь стороной?
Нет, я же не фанат ГСВ
+4
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Ceasus
Грин олицетворение этой лиги:претенциозный суррогат, полученный искусственным путем. Щас расскажут про "гениальное чтение игры", но единственное чем выделяется этот уличный негр - грязью, которую ему разрешил Сильвер. Хотели сделать нового Родмана, но сделали просто чувака который всех избивает безнаказанно
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-6
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Funeral-
light the beam!!!
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Алексей Зиновьев
Ответ Иван Иванов
я, конечно, не фанат Грина. но Сабонис спровоцировал этот момент.
Да даже если Сабонис спровоцировал, наступать на игрока потом с него прыгать мягко говоря не очень поступок
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Birdman NBA
Ответ Иван Иванов
я, конечно, не фанат Грина. но Сабонис спровоцировал этот момент.
Т.е когда Пейтон жёстко сфолил на Сабонисе, то Домантас должен был встать и с ноги влететь в Пейтона?
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mqh9pzrxgf
Ответ TryHarden13
Ну наконец-то это начало происходить. Каждый плов, он играет грязно и каждый раз слышно одно и тоже - Он играет со страстью... он такой человек... дайте ему быть собой. Считаю, что это верное решение, пусть "будет собой" в раздевалке.
Когда я здесь тысячи раз писал это, меня фанбои гсв жестко минусовали
+7
-6
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