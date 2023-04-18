Де’Аарон Фокс: «Эпизод с удалением Грина сплотил нас»
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс рассказал о том, как повлиял эпизод с удалением форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на развитие событий во втором матче серии.
Грин в четвертой четверти наступил на Домантаса Сабониса, который лежал на паркете, за что получил неспортивный фол второй степени.
«Кингз» удвоили преимущество в серии – 114:106, 2-0.
«Этот эпизод сплотил нас. Мы собрались в кучку, звучали слова вроде «Мы обязаны выиграть этот матч».
Все думали, что его удалят. Когда такое происходит, команда соперника обычно собирается и начинает рывок. Но нам удалось избежать этого», – заявил Фокс.
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Каждый плов, он играет грязно и каждый раз слышно одно и тоже - Он играет со страстью... он такой человек... дайте ему быть собой.
Считаю, что это верное решение, пусть "будет собой" в раздевалке.
Только, мне кажется, ты и про регулярку так же сказал бы.
Не, ну серьёзно, желать спортсменам травм это же свинство, не согласен?