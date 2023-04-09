Клэй Томпсон о возможной серии против «Кингз: «Это было бы круто для Северной Калифорнии»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон объяснил, почему он был бы рад сразиться с «Сакраменто» в серии первого раунда плей-офф.

«Это было бы потрясающе. Это была бы особенная серия для Северной Калифорнии.

У них отличные болельщики, у нас отличные болельщики. Майк Браун заставил этих парней играть как команда и полностью выкладываться на площадке.

Это было бы круто для Северной Калифорнии, которая сейчас является очагом баскетбола. Кроме того, это было бы здорово с точки зрения перелетов», – сказал Томпсон.

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