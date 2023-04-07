НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.
«Лейкерс» примут «Финикс», «Даллас» без четырех игроков стартовой пятерки постарается сохранить шансы на выход в плей-ин в матче с «Чикаго», «Сакраменто» – «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Может сегодня сыграют оба…
Сегодня Даллас будет без Кайри, Грина, Клебера, Вуда и Хардуэя-младшего.
2. И даже если будут, где гарантия что они выиграют? Только лишний раз гонять основу.