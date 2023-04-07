НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

«Лейкерс» примут «Финикс», «Даллас» без четырех игроков стартовой пятерки постарается сохранить шансы на выход в плей-ин в матче с «Чикаго», «Сакраменто» – «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Хьюстон
Дата проведения
8 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Майами
Дата проведения
8 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Детройт
Дата проведения
8 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Бостон – Торонто
Дата проведения
8 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Атланта – Филадельфия
Дата проведения
8 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Орландо
Дата проведения
8 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Нью-Йорк
Дата проведения
8 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Милуоки – Мемфис
Дата проведения
8 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Даллас – Чикаго
Дата проведения
8 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
8 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Финикс
Дата проведения
8 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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13 комментариев

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Вадим flanec
Ответ Stan WarHammer
Если так подумать, Сакраменто себе противника в этом матче выбирает. Захотят бороться - значит, Лейкерс им милее, а коли нет - то будут с ГСВ играть.
А Клипперс как бы и не причём? Паруса спокойно обыграют ноунеймов из Орегона и займут 6 место. А Лейкерс будут в плей-инн играть за 7 место.
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Stan WarHammer
Ответ Егор Никитин
мб Лейкерс решат слить и попасть на Денвер или Мемфис. Лига уж их протащит через плей-ин
Да им для этого и сливать не надо. Подняться выше без посторонних не получится даже в случае победы.
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Егор Никитин
мб Лейкерс решат слить и попасть на Денвер или Мемфис. Лига уж их протащит через плей-ин
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La Corsa
Ответ Serik Alik
Ну а о том, что Чикаго будут без Лавина, Дерозана и Карузо, мы говорить не будем
Если Лука играет, то думаю Даллас выиграют
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La Corsa
Дюрант и Леброн давно друг против друга не играли
Может сегодня сыграют оба…
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Serik Alik
Ответ Кирилл
Оклу можно поздравить с выходом в плей-ин. Сегодня Даллас будет без Кайри, Грина, Клебера, Вуда и Хардуэя-младшего.
Ну а о том, что Чикаго будут без Лавина, Дерозана и Карузо, мы говорить не будем
+2
0
+2
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Кирилл
Оклу можно поздравить с выходом в плей-ин.

Сегодня Даллас будет без Кайри, Грина, Клебера, Вуда и Хардуэя-младшего.
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-2
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Александр -
Ответ Мурзин Ринат
По логике сегодня Сакраменто будут сливать, чтоб не попасть на Лал, так как проще им играть с Гсв или Лак, где Браун знает у Гсв все схемы и слабые стороны, чем с Лал у которых есть Дэвис под кольцом
1. Ну не факт что они рыгать будуть, смысла нет. Мемфис и так будет вторым.
2. И даже если будут, где гарантия что они выиграют? Только лишний раз гонять основу.
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Мурзин Ринат
Ответ Stan WarHammer
Если так подумать, Сакраменто себе противника в этом матче выбирает. Захотят бороться - значит, Лейкерс им милее, а коли нет - то будут с ГСВ играть.
По логике сегодня Сакраменто будут сливать, чтоб не попасть на Лал, так как проще им играть с Гсв или Лак, где Браун знает у Гсв все схемы и слабые стороны, чем с Лал у которых есть Дэвис под кольцом
+1
-1
0
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Serik Alik
Ответ Stan WarHammer
Если так подумать, Сакраменто себе противника в этом матче выбирает. Захотят бороться - значит, Лейкерс им милее, а коли нет - то будут с ГСВ играть.
У Сакраменто практически всей основы не будет сегодня, думаю, что сегодня никаких сюрпризов не будет, команды, идущие фаворитами в предстоящих матчах победят, ибо другие команды уже застолбили за собой место в по/необходимое им место.
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терминатор киборгов
Вперед Воины!
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Xell
За Лейкерс! За плейофф!
+2
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Stan WarHammer
Если так подумать, Сакраменто себе противника в этом матче выбирает. Захотят бороться - значит, Лейкерс им милее, а коли нет - то будут с ГСВ играть.
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