Клэй Томпсон: «Не вижу команды, которая могла бы победить нас в серии из семи матчей, когда мы здоровы»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон считает, что у его команды хорошие шансы выиграть второй подряд чемпионат.

«Не вижу команды, которая могла бы победить нас в серии из семи матчей, когда мы здоровы.

Мы должны дорожить мячом, не совершать плохих бросков и взаимодействовать в защите. Если будем придерживаться этих трех правил, у нас будет отличная возможность защитить чемпионский титул», – сказал Томпсон.

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9 комментариев

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Cubs-V
Ответ Super Objectively
суть сезона сводиться к тому что бы здорово играть в регулярке ?? сколько игр тот же Стеф был травмирован ?) Уиггенс ?) сейчас только начинается настоящий сезон для ГСВ )) даже молодой Трей Янг после финала конференции , на следующей год говорил что потерял мотивация выкладываться в регулярке ! Что уже говорить о ГСВ , которые финалов НБА сыграли больше чем половина игроков лиги матчей на профессиональном уровне вообще ! Самая опытная команда , сыгранный костяк, хорошая скамейка , опытный тренер, набрали ход под конец регулярки ...ща еще выиграют 2 выездных матча ..и вообще , бомба -ракета ..что еще нужно для счастья ?
Трей Янг не видел мотивации в регулярке...
Наверное потом в ПО выкладывался? Аж один матч выиграл.
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ierdnA
Как будто только у гсв проблемы со здоровьем
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siberiancom
Он забыл про Детройт Пистонс просто
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Ilovethisgame77
Ответ Mr.BadGuy
Ясное дело что не видишь, чтобы ее увидеть надо зайти в раздевалку Денвера, Мемфиса. Сакраменто. Финикса, ЛАЛ или ЛАК
В этих раздевалках воняет, особенно у лейкерс…
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Potors
Финикс мог бы, по идее. Но ему самому ещё надо в полном составе поиграть)
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Yaderniy Duraley
Ко-ко-ко
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Super Objectively
Ответ Andraey
"" Если будем придерживаться этих трех правил "". Ага, весь сезон не получается этого делать...
суть сезона сводиться к тому что бы здорово играть в регулярке ??
сколько игр тот же Стеф был травмирован ?) Уиггенс ?)
сейчас только начинается настоящий сезон для ГСВ ))

даже молодой Трей Янг после финала конференции , на следующей год говорил что потерял мотивация выкладываться в регулярке ! Что уже говорить о ГСВ , которые финалов НБА сыграли больше чем половина игроков лиги матчей на профессиональном уровне вообще !
Самая опытная команда , сыгранный костяк, хорошая скамейка , опытный тренер, набрали ход под конец регулярки ...ща еще выиграют 2 выездных матча ..и вообще , бомба -ракета ..что еще нужно для счастья ?
+3
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Andraey
"" Если будем придерживаться этих трех правил "".
Ага, весь сезон не получается этого делать...
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Mr.BadGuy
Ясное дело что не видишь, чтобы ее увидеть надо зайти в раздевалку Денвера, Мемфиса. Сакраменто. Финикса, ЛАЛ или ЛАК
+6
-3
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