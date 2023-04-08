Клэй Томпсон: «Не вижу команды, которая могла бы победить нас в серии из семи матчей, когда мы здоровы»

Атакующий защитник « » считает, что у его команды хорошие шансы выиграть второй подряд чемпионат.

«Не вижу команды, которая могла бы победить нас в серии из семи матчей, когда мы здоровы.

Мы должны дорожить мячом, не совершать плохих бросков и взаимодействовать в защите. Если будем придерживаться этих трех правил, у нас будет отличная возможность защитить чемпионский титул», – сказал Томпсон.

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