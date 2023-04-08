Клэй Томпсон: «Не вижу команды, которая могла бы победить нас в серии из семи матчей, когда мы здоровы»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон считает, что у его команды хорошие шансы выиграть второй подряд чемпионат.
«Не вижу команды, которая могла бы победить нас в серии из семи матчей, когда мы здоровы.
Мы должны дорожить мячом, не совершать плохих бросков и взаимодействовать в защите. Если будем придерживаться этих трех правил, у нас будет отличная возможность защитить чемпионский титул», – сказал Томпсон.
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Наверное потом в ПО выкладывался? Аж один матч выиграл.
сколько игр тот же Стеф был травмирован ?) Уиггенс ?)
сейчас только начинается настоящий сезон для ГСВ ))
даже молодой Трей Янг после финала конференции , на следующей год говорил что потерял мотивация выкладываться в регулярке ! Что уже говорить о ГСВ , которые финалов НБА сыграли больше чем половина игроков лиги матчей на профессиональном уровне вообще !
Самая опытная команда , сыгранный костяк, хорошая скамейка , опытный тренер, набрали ход под конец регулярки ...ща еще выиграют 2 выездных матча ..и вообще , бомба -ракета ..что еще нужно для счастья ?
Ага, весь сезон не получается этого делать...