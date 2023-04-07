Паскаль Сиакам: «Дюрэнт не поддается защите. Остается только надеяться, что он промахнется»

Звездный форвард « » вспомнил 5-й матч финальной серии 2019 года против «Уорриорз», в котором дебютировал и, спустя 12 минут, выбыл с разрывом ахиллова сухожилия.

«Мы всегда думали об этом: «Будет ли Кей Ди играть?» Приезжаем на матч, а он такой: «Йоу». Разминается. Ладно, Кей Ди здесь, он играет. Казалось, что мы на ходу. Начался матч, и это было похоже на «О, Господи!»

Я не думаю, что мяч хоть раз коснулся кольца. Я не думаю, что он даже касался сетки. Тогда промелькнула мысль: «Ладно, это будет долгая ночь».

Тяжело обороняться против Клэя, Стефа, тебя [Грина]. Это безумие, но появляется Дюрэнт. Он действительно не поддается защите. Ты просто должен делать все, что в твоих силах, и надеяться, что он промахнется», – сказал Паскаль в подкасте Дрэймонда Грина.

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