Паскаль Сиакам: «Дюрэнт не поддается защите. Остается только надеяться, что он промахнется»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Кевин Дюрэнт Паскаль Сиакам Баскетбол

Звездный форвард «Торонто» Паскаль Сиакам вспомнил 5-й матч финальной серии 2019 года против «Уорриорз», в котором Кевин Дюрэнт дебютировал и, спустя 12 минут, выбыл с разрывом ахиллова сухожилия.

«Мы всегда думали об этом: «Будет ли Кей Ди играть?» Приезжаем на матч, а он такой: «Йоу». Разминается. Ладно, Кей Ди здесь, он играет. Казалось, что мы на ходу. Начался матч, и это было похоже на «О, Господи!»

Я не думаю, что мяч хоть раз коснулся кольца. Я не думаю, что он даже касался сетки. Тогда промелькнула мысль: «Ладно, это будет долгая ночь».

Тяжело обороняться против Клэя, Стефа, тебя [Грина]. Это безумие, но появляется Дюрэнт. Он действительно не поддается защите. Ты просто должен делать все, что в твоих силах, и надеяться, что он промахнется», – сказал Паскаль в подкасте Дрэймонда Грина.

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1 комментарий

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ST-L
есть вероятность, что из Сиакама получится политик. вон как Грина полирует умело
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