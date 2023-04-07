Дрэймонд Грин – Паскалю Сиакаму: «Cнимаю шляпу перед тобой как перед конкурентом»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Дрэймонд Грин Паскаль Сиакам Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высоко отозвался об игроке «Торонто» Паскале Сиакаме, отдав ему дань уважения.

«Наблюдал за тем, как вы, ребята, поднимались с самых низов. И вдруг вся команда «Торонто» прилетает и тренируется в Лос-Анджелесе, пытаясь стать лучше. Лично я думаю, что все это связано с твоим успехом. Брат, снимаю шляпу.

Ты буквально прошел путь от парня, которого ставили в угол площадки и который не был шутером, до внезапно ставшего второй опцией команды. Большинство парней не могут сделать следующий шаг и стать вторым номером, брат. Это удивительно. Так что я просто хочу, чтобы ты знал, что я снимаю шляпу перед тобой как перед конкурентом, как перед тем, кому приходилось иметь с тобой дело на паркете.

Пока я хорошо оборонялся против тебя в финале, мы побеждали. Очевидно, что я не смог отзащищаться достаточно хорошо. Большое уважение от меня, брат», – сказал Грин в своем подкасте.

В текущем сезоне 29-летний Паскаль набирает в среднем 24,3 очка, 7,9 подбора и 5,9 передачи при 48% реализации с игры.

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4 комментария

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Антон Нестеренко
Ответ La Corsa
Если Сиакам вторая опция команды.. То кто первая?
Я бы сказал, Ванвлит... Но может уже и Скотти Барнс.
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Антон Нестеренко
18:55 Дрэймонд Грин – Паскалю Сиакаму: «Cнимаю шляпу перед тобой как перед конкурентом»
18:34 Паскаль Сиакам: «Дюрэнт не поддается защите. Остается только надеяться, что он промахнется»

Я просто оставлю это здесь)))
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beregost
Ответ La Corsa
Если Сиакам вторая опция команды.. То кто первая?
Думаю, речь шла именно про противостояние в финале, когда у Торонто был Кавай
+7
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La Corsa
Если Сиакам вторая опция команды..
То кто первая?
+1
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