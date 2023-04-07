Дрэймонд Грин – Паскалю Сиакаму: «Cнимаю шляпу перед тобой как перед конкурентом»

Форвард « » высоко отозвался об игроке «Торонто» , отдав ему дань уважения.

«Наблюдал за тем, как вы, ребята, поднимались с самых низов. И вдруг вся команда « » прилетает и тренируется в Лос-Анджелесе, пытаясь стать лучше. Лично я думаю, что все это связано с твоим успехом. Брат, снимаю шляпу.

Ты буквально прошел путь от парня, которого ставили в угол площадки и который не был шутером, до внезапно ставшего второй опцией команды. Большинство парней не могут сделать следующий шаг и стать вторым номером, брат. Это удивительно. Так что я просто хочу, чтобы ты знал, что я снимаю шляпу перед тобой как перед конкурентом, как перед тем, кому приходилось иметь с тобой дело на паркете.

Пока я хорошо оборонялся против тебя в финале, мы побеждали. Очевидно, что я не смог отзащищаться достаточно хорошо. Большое уважение от меня, брат», – сказал Грин в своем подкасте.

В текущем сезоне 29-летний Паскаль набирает в среднем 24,3 очка, 7,9 подбора и 5,9 передачи при 48% реализации с игры.

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