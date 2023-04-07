Дрэймонд Грин о критике за поддержку Леброна: «Всегда сравниваю это с рабством, когда нас пытались настроить друг против друга»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин cчитает, что восхваление одного игрока не оказывает влияния на успехи другого.

«Получаю много нареканий за то, как я поддерживаю за Джеймса. И вы знаете, что люди скажут: «О, чувак, ты сказал то-то о Леброне. Это неуважительно по отношению к Стефу». А на самом деле это проявление любви, которую я испытываю к Карри. Отдаю должное Леброну, поддерживаю Леброна или, черт возьми, радуюсь за Леброна: это не приглушает свет Стефа.

Я говорю людям: «Это твой ущербный менталитет: ты думаешь, что если я скажу что-то положительное о Джеймсе, то это окажет влияние на Карри».

Но это тот образ мышления, который они хотят, чтобы мы имели. Я всегда сравниваю это с рабством, когда они пытались настроить нас друг против друга, знаете, типа «нет, выбери что-то одно и никак иначе», – сказал Дрэймонд в своем подкасте.

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3 комментария

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Мага2101
поразительное умение приплетать тему рабства и расизма во всё
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Djoyin
Дреймонд большой друг Леброна много лет. А вы видели, как Леброн и Стеф приветствуют друг друга? Тоже как настоящие друзья. Дреймонд в интервью всегда адекватен. Экспертом на ТВ будет самым классным.
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unrecyclable
Что за рабское мышление всегда все разговоры выводить на тему рабства
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