Дрэймонд Грин о критике за поддержку Леброна: «Всегда сравниваю это с рабством, когда нас пытались настроить друг против друга»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин cчитает, что восхваление одного игрока не оказывает влияния на успехи другого.
«Получаю много нареканий за то, как я поддерживаю за Джеймса. И вы знаете, что люди скажут: «О, чувак, ты сказал то-то о Леброне. Это неуважительно по отношению к Стефу». А на самом деле это проявление любви, которую я испытываю к Карри. Отдаю должное Леброну, поддерживаю Леброна или, черт возьми, радуюсь за Леброна: это не приглушает свет Стефа.
Я говорю людям: «Это твой ущербный менталитет: ты думаешь, что если я скажу что-то положительное о Джеймсе, то это окажет влияние на Карри».
Но это тот образ мышления, который они хотят, чтобы мы имели. Я всегда сравниваю это с рабством, когда они пытались настроить нас друг против друга, знаете, типа «нет, выбери что-то одно и никак иначе», – сказал Дрэймонд в своем подкасте.
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