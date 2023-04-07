Дрэймонд Грин о критике за поддержку Леброна: «Всегда сравниваю это с рабством, когда нас пытались настроить друг против друга»

Форвард « » cчитает, что восхваление одного игрока не оказывает влияния на успехи другого.

«Получаю много нареканий за то, как я поддерживаю за . И вы знаете, что люди скажут: «О, чувак, ты сказал то-то о Леброне. Это неуважительно по отношению к Стефу». А на самом деле это проявление любви, которую я испытываю к Карри. Отдаю должное Леброну, поддерживаю Леброна или, черт возьми, радуюсь за Леброна: это не приглушает свет .

Я говорю людям: «Это твой ущербный менталитет: ты думаешь, что если я скажу что-то положительное о Джеймсе, то это окажет влияние на Карри».

Но это тот образ мышления, который они хотят, чтобы мы имели. Я всегда сравниваю это с рабством, когда они пытались настроить нас друг против друга, знаете, типа «нет, выбери что-то одно и никак иначе», – сказал Дрэймонд в своем подкасте.

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