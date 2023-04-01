НБА. «Майами» примет «Даллас», «Новый Орлеан» сыграет дома с «Клипперс»

Теги результаты Даллас Клипперс Майами Новый Орлеан НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.

Проигравший три встречи подряд «Майами» примет на своем паркете «Даллас» Дончича и Ирвинга. Продолжающий борьбу за выход в плей-офф «Новый Орлеан» сыграет дома с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Даллас
Дата проведения
2 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Клипперс
Дата проведения
2 апреля, 03.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Худшие контракты НБА-2023

Для современного баскетбола нет ничего сложного. Броски-трюки из-за щита – теперь обычная часть игры

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Реальная история за фильмом «Славные парни»: баскетбол помог раскрыть крупнейшее ограбление в истории Америки

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
Клипперс с травмой Джорджа, непонятным состоянием Кавая и потугами Уэстбрука готовятся покорять зону плей инн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Вестбрук сегодня поможет ЛАЛ? И что с Каваем то по итогу, 18 минут что-то как-то совсем мало.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Александр -
Какие другие матчи??)))
Послезавтрашние уже
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ну что мой друг Диркмавс)) Думаю Майами закроют плей инн сегодня для Плоскоземельного.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр -
Какие другие матчи??)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий