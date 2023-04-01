НБА. «Майами» примет «Даллас», «Новый Орлеан» сыграет дома с «Клипперс»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.
Проигравший три встречи подряд «Майами» примет на своем паркете «Даллас» Дончича и Ирвинга. Продолжающий борьбу за выход в плей-офф «Новый Орлеан» сыграет дома с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.30, «Smoothie King Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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