Эндрю Уиггинс в ближайшее время присоединится к «Голден Стэйт» (Воджнаровски)

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Эндрю Уиггинс в ближайшее время присоединится к «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс близок к возвращению в команду.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Уиггинс должен присоединиться к одноклубникам в первой половине этой недели.

Последнее время Уиггинс провел за пределами города по личным причинам и не участвовал в жизни команды. Из-за этого он пропустил 21 матч.

Уиггинс отсутствует в «Уорриорз» с февраля.

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14 комментариев

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mastadon
Ответ Райли Карри
один выкрик из первого ряда про жену вига и вся команда поплывет
Удивительно, как не очень умные люди ведутся на такие дешёвые вбросы
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The Don Killuminati
Ответ dan6757@yandex.ru
У глоров лал? им бы еще в ПИ попасть!
К сожалению, попадут, и возможно даже в топ-6
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The Don Killuminati
Ответ Сергей Орлов
Войнаровский.
Нет
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DVikk
Ответ Александр -
Я думаю лал будет на 5 (4-0 заканчивают), 6 лак (закончат 2-1, проиграют лал, выиграют у немотивированных финикса и портл), и гсв даст 2-1. И по тайбрейкеру займут 7 место
Я так понимаю, это больше твои хотелки, вызванные "любовью" к ГСВ. ЛАК обязательно выиграет у немотивированного Финикса, а ГСВ проиграет крайне мотивированным Сакраменто или Портленду. Ну и неудержимый ЛАЛ туда же. По твоим расчётам выходит, что ЛАЛ вообще с 4-го места выйдут, потому что "немотивированный" Финикс будет сливать всем подряд.
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Дориан Грей_333
Ну это замечательные новости для Уорриорз.
Даже если он не в форме, там такой исключительный атлетизм, что он с ходу может залетать со скамейки на 20-25 минут и уже приносить пользу.
Другое дело, в его психологическом состоянии и его проблеме, подробностей которой мы не знаем. Но, если, только предположим, что слухи о жене и ребенке правдивы, то соглашусь с комментом ниже. Какой-то чувак на гостевой арене, с первого ряда, что-то брякнет о наболевшем, и игрок может посыпаться, а вся команда будет не сконцентрирована.
Это лишь мои домыслы. Надеюсь, Эндрю решил свои проблемы и все с ним в порядке.
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Александр -
Ответ DVikk
А расскажи какие команды выкинут ГСВ в плей-инн? ЛАК и Новый Орлеан?
Я думаю лал будет на 5 (4-0 заканчивают), 6 лак (закончат 2-1, проиграют лал, выиграют у немотивированных финикса и портл), и гсв даст 2-1. И по тайбрейкеру займут 7 место
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DVikk
Ответ Александр -
В новости написано что присоединится в течении 24 часов. И готов будет сыграть в оставшихся матчах. В каких и сколько будет видно по его состоянию… значит к играм ПЙ будет готов!
А расскажи какие команды выкинут ГСВ в плей-инн? ЛАК и Новый Орлеан?
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Drinkinss
Ответ Мурзин Ринат
Теперь у глоров отмазок не будет , когда в первом раунде или в плей-ине вылетят)
я помню много вас тут таких было год назад, но к середине мая все куда то рассосались..
+5
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dan6757@yandex.ru
Ответ Мурзин Ринат
Теперь у глоров отмазок не будет , когда в первом раунде или в плей-ине вылетят)
У глоров лал? им бы еще в ПИ попасть!
+4
-2
+2
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Александр -
В новости написано что присоединится в течении 24 часов. И готов будет сыграть в оставшихся матчах. В каких и сколько будет видно по его состоянию… значит к играм ПЙ будет готов!
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dan6757@yandex.ru
Шикарно!
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Райли Карри
один выкрик из первого ряда про жену вига и вся команда поплывет
+8
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Сергей Орлов
Войнаровский.
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Мурзин Ринат
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