Эндрю Уиггинс в ближайшее время присоединится к «Голден Стэйт» (Воджнаровски)
Эндрю Уиггинс в ближайшее время присоединится к «Голден Стэйт»
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс близок к возвращению в команду.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Уиггинс должен присоединиться к одноклубникам в первой половине этой недели.
Последнее время Уиггинс провел за пределами города по личным причинам и не участвовал в жизни команды. Из-за этого он пропустил 21 матч.
Уиггинс отсутствует в «Уорриорз» с февраля.
Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
Даже если он не в форме, там такой исключительный атлетизм, что он с ходу может залетать со скамейки на 20-25 минут и уже приносить пользу.
Другое дело, в его психологическом состоянии и его проблеме, подробностей которой мы не знаем. Но, если, только предположим, что слухи о жене и ребенке правдивы, то соглашусь с комментом ниже. Какой-то чувак на гостевой арене, с первого ряда, что-то брякнет о наболевшем, и игрок может посыпаться, а вся команда будет не сконцентрирована.
Это лишь мои домыслы. Надеюсь, Эндрю решил свои проблемы и все с ним в порядке.