Эндрю Уиггинс в ближайшее время присоединится к «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт» близок к возвращению в команду.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Уиггинс должен присоединиться к одноклубникам в первой половине этой недели.

Последнее время Уиггинс провел за пределами города по личным причинам и не участвовал в жизни команды. Из-за этого он пропустил 21 матч.

Уиггинс отсутствует в «Уорриорз» с февраля.

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