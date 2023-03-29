Стефен Карри: «Мы ждем Уиггинса, но он должен вернуться, когда поймет, что пришло время»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Эндрю Уиггинс Баскетбол

Многолетний лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал ситуацию с форвардом стартовой пятерки Эндрю Уиггинсом, который не играет за команду по причинам личного характера.

«Мы любим и ждем Уиггинса, уверен, что и он сам хочет воссоединиться с командой. Но он должен вернуться, когда сам поймет, что для этого пришло время. Таков подход и ожидания.

Поддерживаю ли связь с ним? Нечасто. Стараюсь не лезть и оставить ему необходимое пространство», – заявил Карри.

По слухам, Уиггинс покинул расположение клуба из-за измены супруги с его лучшим другом.

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6 комментариев

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Лейтенант Гофмиллер
У Уиггинса не жена (они официально не оформили отношения), а подруга, которая слух с изменой публично опровергла. Кто эти приписки к новостям делает-то?
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quznez
Ответ Grom21Dima
Не хочу гадать, что происходит в жизни Уиггинса, но чтобы там ни было, работа все же отличный способ преодолеть личную проблему.
по сути да, но там явно какая-то драма требующая времени.
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Cash_flow
Ответ Antony78
Пэйтон начал играть, ещё вдруг Уиггинс вернется - опять всем хана будет?
Да
+2
-3
-1
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Antony78
Пэйтон начал играть, ещё вдруг Уиггинс вернется - опять всем хана будет?
+2
-1
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TurboMen
Если причина верна, то это ещё похлеще закидонов Ирвинга.
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Grom21Dima
Не хочу гадать, что происходит в жизни Уиггинса, но чтобы там ни было, работа все же отличный способ преодолеть личную проблему.
+6
-1
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