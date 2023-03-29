Многолетний лидер «Голден Стэйт» прокомментировал ситуацию с форвардом стартовой пятерки , который не играет за команду по причинам личного характера.

«Мы любим и ждем Уиггинса, уверен, что и он сам хочет воссоединиться с командой. Но он должен вернуться, когда сам поймет, что для этого пришло время. Таков подход и ожидания.

Поддерживаю ли связь с ним? Нечасто. Стараюсь не лезть и оставить ему необходимое пространство», – заявил Карри.

По слухам, Уиггинс покинул расположение клуба из-за измены супруги с его лучшим другом.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?