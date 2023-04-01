Форвард стартовой пятерки «Голден Стэйт» вернулся в Сан-Франциско.

Последние недели Уиггинс провел за пределами города по личным причинам и не участвовал в жизни команды.

Уиггинс отсутствует в «Уорриорз» с февраля. Ранее в сети появились слухи, что он «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

Сообщалось, Уиггинс тренируется и поддерживает форму каждый день.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?