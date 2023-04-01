Эндрю Уиггинс вернулся в Сан-Франциско. Канадец не играет с февраля по личным причинам

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард стартовой пятерки «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс вернулся в Сан-Франциско.

Последние недели Уиггинс провел за пределами города по личным причинам и не участвовал в жизни команды.

Уиггинс отсутствует в «Уорриорз» с февраля. Ранее в сети появились слухи, что он «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

Сообщалось, Уиггинс тренируется и поддерживает форму каждый день. 

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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14 комментариев

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Alex Kudermetov
Ответ Drinkinss
Огорчу тебя, мой хороший, но в самом сильном составе за последние 8 лет гс не победил никто. Финал против лебы - хромой игги и травмированный богут, финал против торонто и кавая - аут кд, аут клэй томпсон. 2 сезона когда не зашли в по - аут клэй томпсон на весь сезон.
Да на Западе их впринципе никто не побеждал при Керре, когда они играли в ПО
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miikka6
Если ГСВ еще выкатит Уигги под плей офф,то будет какой-то сезон обманка от команды,весь сезон играть ибо как,а по факту от прошлой банды нет Портера,но заметно подрос Куминга,и появился Донте.Когда игра пойдет усеченными ротациями,то состав ГСВ более чем дееспособен.
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ЮАГ
После такого разъяснения ситуации с Уиггинсом стала понятна причина неудачных гостевых игр. Каждый воин всю поездку (и игру) озабоченно думает: "А МОЙ лучший друг чем сейчас занимается?" ))
+7
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+6
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Drinkinss
Надеюсь у них есть план ввести его в состав к началу по. Хорошо бы еще послдние пару игр регулярки сыграть.
+2
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Drinkinss
Ответ Xell
Это хорошая новость. Я хочу побеждать ГС в самом сильном составе.
Огорчу тебя, мой хороший, но в самом сильном составе за последние 8 лет гс не победил никто. Финал против лебы - хромой игги и травмированный богут, финал против торонто и кавая - аут кд, аут клэй томпсон. 2 сезона когда не зашли в по - аут клэй томпсон на весь сезон.
+4
-6
-2
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Илья Петров
Ответ valera-rab
Налейте туда ещё пол-литра Куминги
Да там и Томпсон с Карри не провалятся + Луни способен зафеерить на чужих щитах.
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beregost
Ответ Xell
Это хорошая новость. Я хочу побеждать ГС в самом сильном составе.
Диллон Брукс зарегался на спортсе?)
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valera-rab
Ответ Илья Петров
Отдохнувший, теперь если еще и злость в нужное русло направить... будут выжигать в защите Андрюха, Перчатка, Рыжий и Зеленый.
Налейте туда ещё пол-литра Куминги
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Михаил Евдокимов
Ответ Михаил Евдокимов
Давай , давай Андрюха, залетел бы на последние пару игр минут на 15 и уже было здорово. А то что не играл давно, да и не так уж и важно, если форму при этом физическую поддерживал (ГСВ уверяли, что так и есть) и морально успокоился. В том году Стеф тоже пропустил конец сезона, 1 раунд повыходил со скамейки , а по итогу взял МВП, все всё и так знают.
Тока сегодня включал 4 матч финала, Уиги, Томпсон, Карри, Грин, Пэйтон, если все на месте, то неужели они стали хуже чем в том году? Пул, Куминга, Донте , Луни со скамейки. Никто не стал хуже. Вообще забавно читать, кто там фаворит, а кто нет, когда действующего чемпиона даже во второй раунд не двигают, да были и есть сложности по ходу регулярки, но все ли это важно в ПО? Очень жду возвращение Уиги и отличный ПО от воинов.
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Михаил Евдокимов
Давай , давай Андрюха, залетел бы на последние пару игр минут на 15 и уже было здорово.
А то что не играл давно, да и не так уж и важно, если форму при этом физическую поддерживал (ГСВ уверяли, что так и есть) и морально успокоился.
В том году Стеф тоже пропустил конец сезона, 1 раунд повыходил со скамейки , а по итогу взял МВП, все всё и так знают.
+6
-2
+4
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Xell
Это хорошая новость. Я хочу побеждать ГС в самом сильном составе.
+4
-9
-5
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Король Лев
Вообще не болельщик ГСВ, напротив . Но Эндрю желаю всего лучшего, он хороший игрок и человек!
+23
-1
+22
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Илья Петров
Отдохнувший, теперь если еще и злость в нужное русло направить... будут выжигать в защите Андрюха, Перчатка, Рыжий и Зеленый.
+18
-4
+14
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Пользователь заблокирован
Шикарная новость! Будет разрывать в ПО!
+3
-8
-5
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