Эндрю Уиггинс вернулся в Сан-Франциско. Канадец не играет с февраля по личным причинам
Форвард стартовой пятерки «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс вернулся в Сан-Франциско.
Последние недели Уиггинс провел за пределами города по личным причинам и не участвовал в жизни команды.
Уиггинс отсутствует в «Уорриорз» с февраля. Ранее в сети появились слухи, что он «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».
Сообщалось, Уиггинс тренируется и поддерживает форму каждый день.
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
А то что не играл давно, да и не так уж и важно, если форму при этом физическую поддерживал (ГСВ уверяли, что так и есть) и морально успокоился.
В том году Стеф тоже пропустил конец сезона, 1 раунд повыходил со скамейки , а по итогу взял МВП, все всё и так знают.