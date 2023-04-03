Обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер написал о том, что форвард « » все еще может вернуться в этом сезоне.

«Есть причина, по которой не объявлено, что Уиггинс не сыграет до конца сезона. Все еще существует мнение, что он может появиться в команде в ближайшие дни. Это не слепые амбиции.

Есть определенные признаки, что Уиггинс вернется в этом сезоне. Но время идет, и никто не может ничего гарантировать», – отметил Слэйтер.

Журналист не стал объяснять, какие признаки имеются в виду. Ранее сообщалось, что канадец вернулся в Сан-Франциско.

Последние недели Уиггинс провел за пределами города по личным причинам и не участвовал в жизни команды.

Уиггинс отсутствует в «Уорриорз» с февраля. Ранее в сети появились слухи, что он «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды