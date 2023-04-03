Энтони Слэйтер: «Есть определенные признаки, что Эндрю Уиггинс вернется в этом сезоне»

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер написал о том, что форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс все еще может вернуться в этом сезоне.

«Есть причина, по которой не объявлено, что Уиггинс не сыграет до конца сезона. Все еще существует мнение, что он может появиться в команде в ближайшие дни. Это не слепые амбиции.

Есть определенные признаки, что Уиггинс вернется в этом сезоне. Но время идет, и никто не может ничего гарантировать», – отметил Слэйтер.

Журналист не стал объяснять, какие признаки имеются в виду. Ранее сообщалось, что канадец вернулся в Сан-Франциско.

Последние недели Уиггинс провел за пределами города по личным причинам и не участвовал в жизни команды.

Уиггинс отсутствует в «Уорриорз» с февраля. Ранее в сети появились слухи, что он «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

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2 комментария

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Александр -
Ответ 711M
если ГС перед плей-офф вот так усилятся Пейтоном и Уиггинсом, не завидую тем, кому они попадутся
Та как то розмыто сказано. Да, энтони это битрайтер гсв, он наверняка в курсе. Но тут понты осталось, неделя. Как бы поздно не было. Если гсв отлетят в пй, то уже поздно будет.
Чтобы он к матчам в пй подошел, он уже должен в скримаджах участвовать, и хоть како-то темп набрать
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711M
если ГС перед плей-офф вот так усилятся Пейтоном и Уиггинсом, не завидую тем, кому они попадутся
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