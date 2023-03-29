Эндрю Уиггинс тренируется каждый день, но дата возвращения в «Голден Стэйт» неизвестна

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Эндрю Уиггинс Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр привел некоторые детали ситуации с форвардом стартовой пятерки Эндрю Уиггинсом, который во вторник пропустил 20-й матч подряд по личным причинам.

По словам Керра, Уиггинс тренируется и поддерживает форму каждый день. Тренер при этом отметил, что игровая форма канадца станет понятна только после того, как он снова появится в зале «воинов».

Керр также сказал, что дата возвращения Уиггинса в «Голден Стэйт» по-прежнему не определена.

Ранее в сети появились слухи о том, что Уиггинс отсутствует в команде с февраля, так как «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

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12 комментариев

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Баркамол Абдулла
Ответ Егор Никитин
или Дреймонд набил бы морду Уиггинсу с криками «Соберись тряпка»
Ахаха
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DonaldBrashear 2.0
очень бы хотел, чтобы Эндрю вернулся и начал играть, с ним в составе, и если все будут здоровы, ГС снова могут титул забрать.
Очень его не хватает, конечно, классный в защите помогает, персонально хорош, и в атаке тоже тащит, когда надо, особенно в первой четверти и в четвертой.
+4
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+4
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Epicman
пяток-другой побед, думаю, не досчитались из-за отсутствия Уигги.
+3
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+3
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Serik Alik
Ответ Vovanchik127
У меня случилась в жизни подобная ситуация. Узнал, что девушка, с которой жили вместе 5 лет - изменила с лучшим другом. Сразу минус два важнейших человека в моей жизни. Приходил в себя где-то год, макнувшись во всякую грязь. По итогу, только рад, что так произошло и я избавился от этих людей. Но у Уиггинса ситуация похуже, объективно говоря. Так что, радостно, что он собрал чехлы тренироваться хотя бы.
Добрый день. Можно с вами связаться как-то, хочу попросить вашего совета?
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Tim Timson
никто не знает , но Левкин пишет))
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Егор Никитин
Ответ vlasovsport
Странно, почему Дрйемонд Грин не провел терапию - нажражлся бы в хлам с Уиггинсом, пошли набили бы морду, изменнице с изменником.
или Дреймонд набил бы морду Уиггинсу с криками «Соберись тряпка»
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Vovanchik127
Ответ Are you ready???
«узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка» Даже если бы это было правдой, нужно же яйца каки-то иметь...
У меня случилась в жизни подобная ситуация.
Узнал, что девушка, с которой жили вместе 5 лет - изменила с лучшим другом.
Сразу минус два важнейших человека в моей жизни.
Приходил в себя где-то год, макнувшись во всякую грязь.
По итогу, только рад, что так произошло и я избавился от этих людей.
Но у Уиггинса ситуация похуже, объективно говоря. Так что, радостно, что он собрал чехлы тренироваться хотя бы.
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Scrubs
Там один ребенок прям копия Эндрю.
+4
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Леонид Леонид
Почему чужого? Ребёнка лучшего друга!)
+10
-3
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Sergio19882007
Эндрю нужно спросить совет у Нэша)
+2
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Are you ready???
«узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка»
Даже если бы это было правдой, нужно же яйца каки-то иметь...
+3
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vlasovsport
Странно, почему Дрйемонд Грин не провел терапию - нажражлся бы в хлам с Уиггинсом, пошли набили бы морду, изменнице с изменником.
+21
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