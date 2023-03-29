Эндрю Уиггинс тренируется каждый день, но дата возвращения в «Голден Стэйт» неизвестна
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр привел некоторые детали ситуации с форвардом стартовой пятерки Эндрю Уиггинсом, который во вторник пропустил 20-й матч подряд по личным причинам.
По словам Керра, Уиггинс тренируется и поддерживает форму каждый день. Тренер при этом отметил, что игровая форма канадца станет понятна только после того, как он снова появится в зале «воинов».
Керр также сказал, что дата возвращения Уиггинса в «Голден Стэйт» по-прежнему не определена.
Ранее в сети появились слухи о том, что Уиггинс отсутствует в команде с февраля, так как «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».
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Очень его не хватает, конечно, классный в защите помогает, персонально хорош, и в атаке тоже тащит, когда надо, особенно в первой четверти и в четвертой.
Узнал, что девушка, с которой жили вместе 5 лет - изменила с лучшим другом.
Сразу минус два важнейших человека в моей жизни.
Приходил в себя где-то год, макнувшись во всякую грязь.
По итогу, только рад, что так произошло и я избавился от этих людей.
Но у Уиггинса ситуация похуже, объективно говоря. Так что, радостно, что он собрал чехлы тренироваться хотя бы.
Даже если бы это было правдой, нужно же яйца каки-то иметь...