Главный тренер « » привел некоторые детали ситуации с форвардом стартовой пятерки , который во вторник пропустил 20-й матч подряд по личным причинам.

По словам Керра, Уиггинс тренируется и поддерживает форму каждый день. Тренер при этом отметил, что игровая форма канадца станет понятна только после того, как он снова появится в зале «воинов».

Керр также сказал, что дата возвращения Уиггинса в «Голден Стэйт» по-прежнему не определена.

Ранее в сети появились слухи о том, что Уиггинс отсутствует в команде с февраля, так как «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся