НБА и профсоюз игроков договорились о новом коллективном договоре
НБА и профсоюз игроков лиги достигли соглашения о новом 7-летнем коллективном договоре.
НБА и профсоюз уже объявили о предварительном договоре, который стартует с сезона-23/24. Как ожидается, он будет ратифицирован владельцами клубов и игроками в ближайшие недели.
Сделка включает взаимную возможность выхода для НБА и профсоюза после шестого сезона.
Соглашение было заключено рано утром в субботу после того, как обе стороны согласились перенести дедлайн по выходу из последнего года текущего CBA.
Новый коллективный договор подразумевает проведение нового сезонного турнира, минимальная отметка в 65 матчей для кандидатов на сезонные награды (в частности, приз MVP сезона), новые ограничения для команд с самыми высокими расходами, а также расширение возможностей при обменах и активности на рынке свободных агентов для команд, у которых не перегружена зарплатная ведомость.
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