НБА и профсоюз игроков договорились о новом коллективном договоре

и профсоюз игроков лиги достигли соглашения о новом 7-летнем коллективном договоре.

НБА и профсоюз уже объявили о предварительном договоре, который стартует с сезона-23/24. Как ожидается, он будет ратифицирован владельцами клубов и игроками в ближайшие недели.

Сделка включает взаимную возможность выхода для НБА и профсоюза после шестого сезона.

Соглашение было заключено рано утром в субботу после того, как обе стороны согласились перенести дедлайн по выходу из последнего года текущего CBA.

Новый коллективный договор подразумевает проведение нового сезонного турнира, минимальная отметка в 65 матчей для кандидатов на сезонные награды (в частности, приз MVP сезона), новые ограничения для команд с самыми высокими расходами, а также расширение возможностей при обменах и активности на рынке свободных агентов для команд, у которых не перегружена зарплатная ведомость.

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