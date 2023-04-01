НБА и профсоюз игроков договорились о новом коллективном договоре

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

НБА и профсоюз игроков лиги достигли соглашения о новом 7-летнем коллективном договоре.

НБА и профсоюз уже объявили о предварительном договоре, который стартует с сезона-23/24. Как ожидается, он будет ратифицирован владельцами клубов и игроками в ближайшие недели.

Сделка включает взаимную возможность выхода для НБА и профсоюза после шестого сезона.

Соглашение было заключено рано утром в субботу после того, как обе стороны согласились перенести дедлайн по выходу из последнего года текущего CBA.

Новый коллективный договор подразумевает проведение нового сезонного турнира, минимальная отметка в 65 матчей для кандидатов на сезонные награды (в частности, приз MVP сезона), новые ограничения для команд с самыми высокими расходами, а также расширение возможностей при обменах и активности на рынке свободных агентов для команд, у которых не перегружена зарплатная ведомость.

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4 комментария

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Nightyork97
Потолок полетит вверх. Теперь, чтобы забрать MVP нужно минимум 65 игр в сезоне( минимальное кол-во игр для всех наград). Количество слотов для двусторонних контрактов увеличилось с двух до трех на команду. В сезоне‑2023/24 планируется провести дополнительный турнир с матчами плей‑офф и «Финалом четырех», который, возможно, примет Лас‑Вегас. Каждый матч этого турнира будет учитываться в турнирной таблице регулярного сезона; два финалиста сыграют 83 матча в «регулярке». Команда‑победитель получит дополнительные призовые.
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Фёдор Молчанов
Ответ Atlichna
А разговоров про локаут было
И не без оснований. Тем интереснее будет узнать подробности.
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kazuma
Ответ Atlichna
А разговоров про локаут было
никто не хочет локаута, это просто потеря денег всеми
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Atlichna
А разговоров про локаут было
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