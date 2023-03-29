«Все понимают, что стоит на кону». Адам Сильвер надеется на подписание коллективного договора к концу недели

Комиссионер НБА Адам Сильвер выразил надежду, что новый коллективный договор между лигой и профсоюзом игроков будет подписан к концу этой недели.

«Думаю, все понимают, что стоит на кону.

Я, конечно, могу предсказать, что соглашение будет заключено, и я надеюсь, что мы это сделаем. Но поскольку я представляю только одну сторону переговоров, мне трудно сделать ставку на то, произойдет это или нет.

Нам предстоит еще многое сделать в ближайшие несколько дней. Есть что-то в заключении коллективных договоров, где необходимы крайние сроки, и, по-видимому, стороны склонны придерживаться своих позиций до самого конца», – заявил Сильвер.

Почему возвращение Гэри Пэйтона II радикально меняет ситуацию для «Голден Стэйт»