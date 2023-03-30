Адам Сильвер опроверг слухи о том, что он покинет НБА

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер опроверг слухи о том, что он может покинуть лигу.

«Адам Сильвер заявил, что ему нравится руководить НБА, и он не собирается заниматься чем-то другим», – пишет журналист ESPN Тим Бонтемпс.

Ранее в СМИ было несколько сообщений о том, что Сильвер является главным кандидатом на руководящую роль в ряде крупных предприятий и корпораций, не связанных с НБА.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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1 комментарий

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Chexonte
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