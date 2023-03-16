Адам Сильвер: «Поведение Джа Морэнта было безответственным, безрассудным и потенциально очень опасным»

Комиссионер НБА Адам Сильвер сделал официальное заявление по поводу дисквалификации разыгрывающего « » на 8 матчей.

«Поведение Джа было безответственным, безрассудным и потенциально очень опасным.

Кроме того, оно имеет серьезные последствия, учитывая огромное количество поклонников и влияние игрока, особенно среди молодых болельщиков, которые равняются на него», – заявил Сильвер.

Морэнт дисквалифицирован на 8 матчей за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в соцсети. С учетом шести пропущенных матчей, лидер «Гризлис» должен будет пропустить еще два. Игрок сможет присоединиться к команде в понедельник.

Лига объявила решение после завершения собственного расследования и личной встречи комиссионера с Морэнтом.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры