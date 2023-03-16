Адам Сильвер: «Поведение Джа Морэнта было безответственным, безрассудным и потенциально очень опасным»

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер сделал официальное заявление по поводу дисквалификации разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта на 8 матчей.

«Поведение Джа было безответственным, безрассудным и потенциально очень опасным.

Кроме того, оно имеет серьезные последствия, учитывая огромное количество поклонников и влияние игрока, особенно среди молодых болельщиков, которые равняются на него», – заявил Сильвер.

Морэнт дисквалифицирован на 8 матчей за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в соцсети. С учетом шести пропущенных матчей, лидер «Гризлис» должен будет пропустить еще два. Игрок сможет присоединиться к команде в понедельник.

Лига объявила решение после завершения собственного расследования и личной встречи комиссионера с Морэнтом.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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2 комментария

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M.O 10
Классный урок для молодого парня . + Легко отделался, учитывая старую инфу насчёт дисквалификации в 50 матчей.
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Nightyork97
Супер адекватное решение Сильвера не ломать Мемфису шансы на плей-офф в этом году. Без Джа они ничего не сделают, слишком талантливый парень.
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