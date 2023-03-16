Джа Морэнт: «Адам Сильвер выразил мне свою поддержку»

Разыгрывающий « » Джа Морэнт рассказал о личной встрече с комиссионером НБА Адамом Сильвером.

«У нас состоялся хороший, довольно открытый разговор. Разумеется, он объяснил, в чем мне нужно быть лучше, но больше просто выразил мне свою поддержку.

Я принял это, а также принес извинения всем – лиге, себе, моим партнерам по команде, моей семье – за то, что своим плохим решением вызвал негатив по отношению ко всем нам», – сказал Морэнт.

Морэнт дисквалифицирован на 8 матчей за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в соцсети. С учетом шести пропущенных матчей, лидер «Гризлис» должен будет пропустить еще два. Игрок сможет присоединиться к команде в понедельник.

Лига объявила решение после завершения собственного расследования и личной встречи комиссионера с Морэнтом.

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