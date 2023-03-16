Джа Морэнт: «Адам Сильвер выразил мне свою поддержку»

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал о личной встрече с комиссионером НБА Адамом Сильвером.

«У нас состоялся хороший, довольно открытый разговор. Разумеется, он объяснил, в чем мне нужно быть лучше, но больше просто выразил мне свою поддержку.

Я принял это, а также принес извинения всем – лиге, себе, моим партнерам по команде, моей семье – за то, что своим плохим решением вызвал негатив по отношению ко всем нам», – сказал Морэнт.

Морэнт дисквалифицирован на 8 матчей за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в соцсети. С учетом шести пропущенных матчей, лидер «Гризлис» должен будет пропустить еще два. Игрок сможет присоединиться к команде в понедельник.

Лига объявила решение после завершения собственного расследования и личной встречи комиссионера с Морэнтом.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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4 комментария

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Леонид Леонид
Лучше бы тому 17-летнему парню принёс извинения.(
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dev0
Ответ Hames Jarden
Извинения себе???
Шиза какая-то)
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Hames Jarden
Извинения себе???
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+6
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Вадим flanec
Морант : хорошо время провели, в стрип-клубе. Я баксы насыпал, а Сильвер танец исполнял)))
+1
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