Профсоюз игроков НБА: «Делаем все, что в наших силах, чтобы достичь соглашения с лигой»

Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Тамика Тремальо сделала заявление после пресс-конференции комиссионера лиги .

«31 марта является важной датой. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы достичь соглашения с лигой.

Если мы не заключим соглашение и лига решит выйти из договора, будет обидно, учитывая, какую работу проделали обе стороны на переговорах, и то, что наши запросы справедливы.

Болельщикам не о чем беспокоиться, все будет как обычно. Игры будут продолжаться. Однако профсоюз игроков не намерен выходить из договора», – сказала Тамика Тремальо.

Адам Сильвер выразил надежду, что новый коллективный договор между лигой и профсоюзом игроков будет подписан к концу этой недели.

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