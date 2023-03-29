Патрик Беверли о жесте в адрес Леброна: «Мы не строители, мы баскетболисты. Это все ради веселья»
Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли объяснил жест «слишком маленький», который он показал в адрес суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса во время недавнего матча между командами.
«Я делаю это со всеми. Я просто развлекаюсь. Я погружаюсь в игру и развлекаюсь.
Мы не строители. Мы не должны вставать в 4 часа утра и идти на работу. Мы профессиональные баскетболисты. Это все ради веселья. Именно этим я и занимался», – сказал Беверли.
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