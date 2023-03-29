Патрик Беверли о жесте в адрес Леброна: «Мы не строители, мы баскетболисты. Это все ради веселья»

Разыгрывающий « » Патрик Беверли объяснил жест «слишком маленький», который он показал в адрес суперзвезды « » во время недавнего матча между командами.

«Я делаю это со всеми. Я просто развлекаюсь. Я погружаюсь в игру и развлекаюсь.

Мы не строители. Мы не должны вставать в 4 часа утра и идти на работу. Мы профессиональные баскетболисты. Это все ради веселья. Именно этим я и занимался», – сказал Беверли.

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