Патрик Беверли показал Леброну жест «слишком маленький», а Шэннону Шарпу – «ты отстой»

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли в концовке игры со своей бывшей командой «Лейкерс» (118:108) самоутвердился над форвардом Леброном Джеймсом и одним из его самых преданных поклонников, обозревателем Шэнноном Шарпом.

Обманув Леброна и реализовав через него средний бросок, Беверли продемонстрировал ему жест «слишком маленький».

В другом эпизоде Беверли, пробегая мимо Шэннона Шарпа, зажал нос рукой, что комментаторы встречи интерпретировали как «ты воняешь/ты отстой». Шарп известен тем, что постоянно расхваливает Леброна Джеймса на телевидении.

Команды снова сыграют друг с другом в эту среду.

Беверли начинал сезон в «Лейкерс», но перед дедлайном его обменяли в «Орландо» на Мо Бамбу. Игрок неоднократно повторял, что сделает все, чтобы его бывшая команда не оказалась в плей-офф.

У Леброна есть свой коллективный Пирс Морган – «империя леброносексуалов» восхваляет его каждый день