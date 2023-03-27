Патрик Беверли показал Леброну жест «слишком маленький», а Шэннону Шарпу – «ты отстой»

Теги Леброн Джеймс НБА видео Патрик Беверли Шэннон Шарп Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли в концовке игры со своей бывшей командой «Лейкерс» (118:108) самоутвердился над форвардом Леброном Джеймсом и одним из его самых преданных поклонников, обозревателем Шэнноном Шарпом.

Обманув Леброна и реализовав через него средний бросок, Беверли продемонстрировал ему жест «слишком маленький».

В другом эпизоде Беверли, пробегая мимо Шэннона Шарпа, зажал нос рукой, что комментаторы встречи интерпретировали как «ты воняешь/ты отстой». Шарп известен тем, что постоянно расхваливает Леброна Джеймса на телевидении.

Команды снова сыграют друг с другом в эту среду.

Беверли начинал сезон в «Лейкерс», но перед дедлайном его обменяли в «Орландо» на Мо Бамбу. Игрок неоднократно повторял, что сделает все, чтобы его бывшая команда не оказалась в плей-офф.

У Леброна есть свой коллективный Пирс Морган – «империя леброносексуалов» восхваляет его каждый день

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1 комментарий

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Чунгачкук сын орла
Ждем в следующей игре 50 поинтов от Краба, он такое не должен прощать
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