Патрик Беверли: «Я был ложкой, а «Лейкерс» использовали меня как вилку»

Теги Чикаго Лейкерс НБА Билли Донован Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли после победы над своей бывшей командой «Лейкерс» (118:108) признался, что более комфортно чувствует себя в составе «быков».

Журналисты поинтересовались, подходит ли ему чикагская команда.

«Да. Если я ложка, то Билли Донован и использует меня, как ложку. А «Лейкерс», знаете ли, если я был ложкой, они использовали меня как вилку», – заявил Беверли.

В феврале «Лейкерс» обменяли Беверли в «Юту», после чего игрок перешел в «Чикаго».

В воскресенье на счету Беверли 10 очков, 4 подбора и 5 передач.

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7 комментариев

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scorp19
Это Лейкерс. Там все должны стать шутами или слугами ради одного короля.
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Dmitry Trepov
Ответ Van
Беверли в следующей команде: "Я был ложкой, но суповой, а Чикаго использовали меня как чайную" Чувак умеет, конечно, раздувать историю вокруг себя) Без этих комментариев никто бы особо и не заметил где он был и как его использовали.
Еще год будет вспоминать
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Dmitry Trepov
Ответ Nightblackwolf
Неудивительно с токсичным лебронос, всегда такая атмосфера и непонятные тренерские решения. В итоге Чикаго попадет в пи, а лал мимо пи
Лал до сих пор в пи
0
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-1
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Nightblackwolf
Неудивительно с токсичным лебронос, всегда такая атмосфера и непонятные тренерские решения. В итоге Чикаго попадет в пи, а лал мимо пи
+1
-2
-1
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Van
Беверли в следующей команде:
"Я был ложкой, но суповой, а Чикаго использовали меня как чайную"

Чувак умеет, конечно, раздувать историю вокруг себя) Без этих комментариев никто бы особо и не заметил где он был и как его использовали.
+6
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2u2
Ибрагимович: Барса купила Феррари, но использовали как Фиат
Бэверли: ...
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GeegB
Вилкой в глаз или в леброна раз?
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