Патрик Беверли: «Я был ложкой, а «Лейкерс» использовали меня как вилку»
Защитник «Чикаго» Патрик Беверли после победы над своей бывшей командой «Лейкерс» (118:108) признался, что более комфортно чувствует себя в составе «быков».
Журналисты поинтересовались, подходит ли ему чикагская команда.
«Да. Если я ложка, то Билли Донован и использует меня, как ложку. А «Лейкерс», знаете ли, если я был ложкой, они использовали меня как вилку», – заявил Беверли.
В феврале «Лейкерс» обменяли Беверли в «Юту», после чего игрок перешел в «Чикаго».
В воскресенье на счету Беверли 10 очков, 4 подбора и 5 передач.
Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!
"Я был ложкой, но суповой, а Чикаго использовали меня как чайную"
Чувак умеет, конечно, раздувать историю вокруг себя) Без этих комментариев никто бы особо и не заметил где он был и как его использовали.
Бэверли: ...