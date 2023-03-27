Защитник «Чикаго» после победы над своей бывшей командой « » (118:108) признался, что более комфортно чувствует себя в составе «быков».

Журналисты поинтересовались, подходит ли ему чикагская команда.

«Да. Если я ложка, то и использует меня, как ложку. А «Лейкерс», знаете ли, если я был ложкой, они использовали меня как вилку», – заявил Беверли.

В феврале «Лейкерс» обменяли Беверли в «Юту», после чего игрок перешел в « ».

В воскресенье на счету Беверли 10 очков, 4 подбора и 5 передач.

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