Чендлер Парсонс: «То, что делает Патрик Беверли, очень смешно и исключительно ради развлечения»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс поделился мыслями о разыгрывающем « » , который показал жест «слишком маленький» в адрес , а накануне матча с «Лейкерс» выложил фотографию с супермягкой туалетной бумагой.

«Он делает это исключительно ради развлечения. Это смешно. Зная его и зная игроков « », в этом нет ничего личного. Ни у Леброна, ни у кого в «Лейкерс» нет неприязни к Патрику Беверли.

Когда он в твоей команде, ты его любишь. Но он один из тех, кто невероятно раздражает, когда ты играешь против него. Но то, что он вытворяет, очень смешно и абсолютно вовремя. Возможно, у него контракт с компанией Charmin», – сказал Парсонс.

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