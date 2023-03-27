Патрик Беверли подколол «Лейкерс», сфотографировавшись с супермягкой туалетной бумагой
Защитник «Чикаго» Патрик Беверли подколол свою бывшую команду «Лейкерс».
Беверли перед игрой против «озерников» выложил собственную фотографию с супермягкой туалетной бумагой, намекая на мягкость калифорнийцев.
«В этот уикенд возвращаюсь в Калифорнию. Приготовьтесь», – написал Беверли.
«Буллс» победили со счетом 118:108. Беверли после матча признался, что более комфортно чувствует себя в составе «быков».
По ходу игры Патрик посмеялся над Леброном Джеймсом и Шэнноном Шарпом.
«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему
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