Патрик Беверли подколол «Лейкерс», сфотографировавшись с супермягкой туалетной бумагой

Теги Чикаго Лейкерс НБА фото Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли подколол свою бывшую команду «Лейкерс».

Беверли перед игрой против «озерников» выложил собственную фотографию с супермягкой туалетной бумагой, намекая на мягкость калифорнийцев.

«В этот уикенд возвращаюсь в Калифорнию. Приготовьтесь», – написал Беверли.

«Буллс» победили со счетом 118:108. Беверли после матча признался, что более комфортно чувствует себя в составе «быков».

По ходу игры Патрик посмеялся над Леброном Джеймсом и Шэнноном Шарпом.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Соцсети Патрика Беверли

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mike I.
Он что, прифотошопил упаковку туалетной бумаги?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
Ответ Алексей Целищев
Перевод не корректный: "В этот уикенд возвращаюсь в Калифорнию. Приготовился»
некорректный слитно
уик-енд через дефис
кавычки должны быть одного формата

продолжаем?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Ответ Consistency
Этот приколист в курсе, на каком месте Чикаго в таблице?))
Достаточном чтобы вынести ЛАЛ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flash27
Шэннон Браун: - а меня-то за что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Consistency
Этот приколист в курсе, на каком месте Чикаго в таблице?))
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timur Nabiev
Ответ Алексей Целищев
Перевод не корректный: "В этот уикенд возвращаюсь в Калифорнию. Приготовился»
Тут двоякое значение может быть. Он мог приготовится обгадится и для этого ему нужна бумага.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Целищев
Перевод не корректный: "В этот уикенд возвращаюсь в Калифорнию. Приготовился»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Телохранитель Джеймса Уорти
Пора звонить в 911, вызывать пожарную бригаду и тушить пукан Патрика. Ну раз подколол, ну два - ок, но тут же просто 2-е суток нонстопом.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий