Уэстбрук забросил с фолом Беверли и показал жест с покачиванием ребенка
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук забросил с фолом защитника «Чикаго» Патрика Беверли и показал фирменный жест с покачиванием ребенка.
Уэстбрук и Беверли начинали сезон в «Лейкерс», но в феврале обоих обменяли.
«Клипперс» победили 124:112, на счету Расселла 12 очков, 5 подборов, 10 передач и 3 перехвата.
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