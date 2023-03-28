Уэстбрук забросил с фолом Беверли и показал жест с покачиванием ребенка

Теги Чикаго Клипперс Лейкерс НБА видео Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук забросил с фолом защитника «Чикаго» Патрика Беверли и показал фирменный жест с покачиванием ребенка.

Уэстбрук и Беверли начинали сезон в «Лейкерс», но в феврале обоих обменяли.

«Клипперс» победили 124:112, на счету Расселла 12 очков, 5 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

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10 комментариев

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ВинниПох
повезло ЛАЛ, избавились от обоих понторезов
+2
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BT
Скоро так всю игру будет, готовьтесь. "Слишком маленький", в ответ "покачал ребенка".
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A. V.
Ответочка за вчерашнее кривляние Патрика
+1
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A. V.
Ответ Артур Хайбрахманов
А что этот жест означает? Типо ложись спать малыш? Просто у футболистов этот жест первым показал Бебето когда у него сын родился.
типо - сделал как ребенка
+5
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Nightyork97
Для меня здесь 2 эпичных момента. 1) Таунт на первом же владении. 2) Они играли в ЛАЛ вместе, думал, что топор войны зарыт хотя бы в этом сезоне.
0
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Артур Хайбрахманов
А что этот жест означает? Типо ложись спать малыш? Просто у футболистов этот жест первым показал Бебето когда у него сын родился.
0
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Mr.BadGuy
А штрафной то промазал
+2
-1
+1
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D-eisler@yandex.ru
и
0
-1
-1
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Bankruptcy
Это не укачивание ребенка. Это РВБ юбку просто поправляет так
0
-6
-6
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NeraZZ
Это хорошо что выиграли в итоге. РВБ бы в клатче такие жесты показывать, а не в первой четверти
0
-3
-3
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