Разыгрывающий «Клипперс» забросил с фолом защитника « » и показал фирменный жест с покачиванием ребенка.

Уэстбрук и Беверли начинали сезон в « », но в феврале обоих обменяли.

« » победили 124:112, на счету Расселла 12 очков, 5 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

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