Марио Чалмерс: «Вы больше боитесь встретиться в финальной серии с Леброном Джеймсом или Майклом Джорданом?»
Двукратный чемпион НБА в составе «Майами» Марио Чалмерс пояснил свои слова о том, что соперники не испытывают чувство страха перед Леброном Джеймсом («Лейкерс»).
«Вы больше боитесь встретиться в финальной серии с Леброном Джеймсом или Майклом Джорданом?
У Джордана 6-0 в финальных сериях, а у Леброна четыре перстня. Когда я говорю, что игроки не боялись Леброна, я имею в виду, что Леброна побеждали, а Джордана — нет.
Когда Леброн пришел в «Хит», люди видели в нем злодея. Его действительно боялись, потому что он хотел доказать, что они ошибаются», – сказал Чалмерс.
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