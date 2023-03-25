Марио Чалмерс: «Вы больше боитесь встретиться в финальной серии с Леброном Джеймсом или Майклом Джорданом?»

Двукратный чемпион в составе «Майами» пояснил свои слова о том, что соперники не испытывают чувство страха перед Леброном Джеймсом (« »).

«Вы больше боитесь встретиться в финальной серии с или ?

У Джордана 6-0 в финальных сериях, а у Леброна четыре перстня. Когда я говорю, что игроки не боялись Леброна, я имею в виду, что Леброна побеждали, а Джордана — нет.

Когда Леброн пришел в «Хит», люди видели в нем злодея. Его действительно боялись, потому что он хотел доказать, что они ошибаются», – сказал Чалмерс.

Лучшая команда в жизни Леброна Джеймса – это «Майами»-2013