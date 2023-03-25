Марио Чалмерс: «Вы больше боитесь встретиться в финальной серии с Леброном Джеймсом или Майклом Джорданом?»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Марио Чалмерс Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами» Марио Чалмерс пояснил свои слова о том, что соперники не испытывают чувство страха перед Леброном Джеймсом («Лейкерс»).

«Вы больше боитесь встретиться в финальной серии с Леброном Джеймсом или Майклом Джорданом?

У Джордана 6-0 в финальных сериях, а у Леброна четыре перстня. Когда я говорю, что игроки не боялись Леброна, я имею в виду, что Леброна побеждали, а Джордана — нет.

Когда Леброн пришел в «Хит», люди видели в нем злодея. Его действительно боялись, потому что он хотел доказать, что они ошибаются», – сказал Чалмерс.

Лучшая команда в жизни Леброна Джеймса – это «Майами»-2013

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11 комментариев

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RAMIK
С ЛеБроном, Джордан уже стар..
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xamer 9
Удобно приплёл Джордана) типо получается боялись только одного Майкла.
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Korban Cobain
У Лебы есть шанс превзойти Джордана только в управлении клубом...
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фанат баскетбола
Ответ Максим Максимов
Детройт такой , ну да ну да , пошел я на.....
ну типа не в финале, не считается, не было)
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Stivi M.D.
А если в первом раунде?
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morozovvasya
Я больше не хочу читать высказывания Марио)
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ФомаМаня
Почему никто не вспоминает про то, сколько раз Чикаго с Джорданом выбивали из плова до финала?
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Максим Максимов
Детройт такой , ну да ну да , пошел я на.....
+3
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Максималка Вандербилта
Ну не знаю... я когда-то в NBA 2k14 играл и мой Лейкерс с Коби и Газолем Майами ЛеБрона победил в финальной серии. Как сейчас помню. Жутко тогда боялся когда ЛеБрон был с мячом на моей половине! ЛеБрон - машина, когда был в прайме ! Да и сейчас, в свои 49, играет на достаточно высоком уровне!
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Артур Хайбрахманов
Что ж ты фраер сдал назад?
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Forza
Ну конкретно сейчас с Джеймсом.
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