Бывший центровой « », ныне эксперт отреагировал на высказывания о том, что форвард «Лейкерс» не страшит своих оппонентов.

Экс-игроки НБА Марио Чалмерс и недавно заявили, что соперники не боятся Джеймса, манера игры которого подразумевает частое задействование товарищей по команде.

«В 2008 году мы играли с « », у нас был седьмой матч. В шестом мы уступили. Скажу честно, я был чертовски напуган перед седьмым матчем против Леброна Джеймса.

Это был единственный раз, когда я молился, чтобы с ним что-то случилось на тренировке. Что-то вроде: «Пусть появится срочная новость о том, что Леброн получил разрыв крестообразной связки или нечто в этом духе», – сказал Перкинс.

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