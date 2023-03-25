Кендрик Перкинс: «В 2008 так боялся седьмого матча против Леброна, что молился, чтобы он получил травму»
Бывший центровой «Бостона», ныне эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на высказывания о том, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не страшит своих оппонентов.
Экс-игроки НБА Марио Чалмерс и Гилберт Аренас недавно заявили, что соперники не боятся Джеймса, манера игры которого подразумевает частое задействование товарищей по команде.
«В 2008 году мы играли с «Кливлендом», у нас был седьмой матч. В шестом мы уступили. Скажу честно, я был чертовски напуган перед седьмым матчем против Леброна Джеймса.
Это был единственный раз, когда я молился, чтобы с ним что-то случилось на тренировке. Что-то вроде: «Пусть появится срочная новость о том, что Леброн получил разрыв крестообразной связки или нечто в этом духе», – сказал Перкинс.
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