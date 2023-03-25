Кендрик Перкинс: «В 2008 так боялся седьмого матча против Леброна, что молился, чтобы он получил травму»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Кливленд Леброн Джеймс НБА Гилберт Аренас Марио Чалмерс Баскетбол

Бывший центровой «Бостона», ныне эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на высказывания о том, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не страшит своих оппонентов.

Экс-игроки НБА Марио Чалмерс и Гилберт Аренас недавно заявили, что соперники не боятся Джеймса, манера игры которого подразумевает частое задействование товарищей по команде.

«В 2008 году мы играли с «Кливлендом», у нас был седьмой матч. В шестом мы уступили. Скажу честно, я был чертовски напуган перед седьмым матчем против Леброна Джеймса.

Это был единственный раз, когда я молился, чтобы с ним что-то случилось на тренировке. Что-то вроде: «Пусть появится срочная новость о том, что Леброн получил разрыв крестообразной связки или нечто в этом духе», – сказал Перкинс.

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7 комментариев

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Killmeporch
Ответ Артур Хайбрахманов
Сегодня ещё Дреймонд на этот счёт высказался и половина юзеров спортса его записали в лицемеры. То есть кто-то считает, что ГСВ при 3-3 в серии на 7й без страха выходили? Да там один факт, что вы можете первыми в истории влететь после 3-1 в финальной серии морально много чего стоил и конечно же там найдутся те, кто его боялся. Не боялись бы, взяли бы 7й матч.
Так он тут для большинства обычный ролевик который ничего не добился. У людей от хейта отказывает мозг. Леброна соперники не боялись и вообще кроме атлетизма ниче нет там. А почти 20 лет он играет чтобы на вино хватало и всё
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Adilet Abdyramanov
Кто знает? Сколько в среднем минут проводил в той серии этот носитель ЧД
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gigga1
Ответ Forza
Ну реально, может сейчас Леброна Джеймса и не боятся. Ну так и Джордана в Вашингтоне тоже вряд ли боялись. Но на пике Леброн Джеймс вообще может быть самый доминантный баскетболист в истории, который мог вообще все на площадке. Что-то я сомневаюсь, что его никто не боялся. Скорее реально молились, чтоб он там чебурек какой не свежий на вокзале сьел.
Не чебурек, а тако :)
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старичок
Кендрик Гад Перкинс...
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Артур Хайбрахманов
Сегодня ещё Дреймонд на этот счёт высказался и половина юзеров спортса его записали в лицемеры. То есть кто-то считает, что ГСВ при 3-3 в серии на 7й без страха выходили? Да там один факт, что вы можете первыми в истории влететь после 3-1 в финальной серии морально много чего стоил и конечно же там найдутся те, кто его боялся. Не боялись бы, взяли бы 7й матч.
+10
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Forza
Ну реально, может сейчас Леброна Джеймса и не боятся. Ну так и Джордана в Вашингтоне тоже вряд ли боялись. Но на пике Леброн Джеймс вообще может быть самый доминантный баскетболист в истории, который мог вообще все на площадке. Что-то я сомневаюсь, что его никто не боялся. Скорее реально молились, чтоб он там чебурек какой не свежий на вокзале сьел.
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Идущий к реке
Молиться за разрыв крестов у другого человека, довольно таки религиозно
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