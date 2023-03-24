Cтивен Эй Смит: «Здоровый Дюрэнт – лучший баскетболист на планете. «Финикс» выйдет в финал НБА»

Теги Леброн Джеймс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Девин Букер Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит ответил, чье возвращение в строй окажет большее влияние на команду: Леброна Джеймса или Кевина Дюрэнта.

«Финикс» выйдет в финал НБА, если КейДи здоров.

Я скажу больше, здоровый Дюрэнт – лучший баскетболист на планете. Он один из самых эффективных атакующих игроков в истории. Я знаю, на что способен Девин Букер. Так что, если Кевин поправится, «Санз» выиграют Западную конференцию. Вот настолько я в него верю», – рассказал Смит в эфире программы First Take.

«Финикс» идет 4-м на Западе с результатом 38-34. Инсайдеры сообщают, что возвращение Дюрэнта в строй рассчитано на среду, 29 марта.

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6 комментариев

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Юлия Закаблукова
Милуоки вышиьут хваленый Финикс, и дюр не поможет
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Rick Sorkin
Здоровый Кавай бы поспорил
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lecter666999
А по факту Дюрант пока развалился не хуже Кавая. Не факт, что доживёт в плей-офф.
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lecter666999
Ответ Bunyod Turgunov
Лучший баскетболист планеты играет за ГСВ
Причем зовут его Джордан...
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Bunyod Turgunov
Лучший баскетболист планеты играет за ГСВ
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artcity
КейДи классный игрок, но лучшим он был до порванного ахилла, а сейчас Дюрант просто хорош.
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