Cтивен Эй Смит: «Здоровый Дюрэнт – лучший баскетболист на планете. «Финикс» выйдет в финал НБА»
Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит ответил, чье возвращение в строй окажет большее влияние на команду: Леброна Джеймса или Кевина Дюрэнта.
«Финикс» выйдет в финал НБА, если КейДи здоров.
Я скажу больше, здоровый Дюрэнт – лучший баскетболист на планете. Он один из самых эффективных атакующих игроков в истории. Я знаю, на что способен Девин Букер. Так что, если Кевин поправится, «Санз» выиграют Западную конференцию. Вот настолько я в него верю», – рассказал Смит в эфире программы First Take.
«Финикс» идет 4-м на Западе с результатом 38-34. Инсайдеры сообщают, что возвращение Дюрэнта в строй рассчитано на среду, 29 марта.
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