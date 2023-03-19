Марио Чалмерс: «Никто не боится Леброна Джеймса»

, бывший игрок « » и товарищ по команде , считает, что оппоненты не испытывают чувство страха перед 4-кратным чемпионом НБА.

«Никто не боится Брона [Джеймса]. Никто не говорит: «Черт, я должен сегодня играть против Брона». Никто так не говорит. Я не знаю, почему? Потому что я видел, как люди пугаются, когда оказываются рядом с ним. Но они не думают об этом перед матчем. Если вы слышите, как кто-то из той эпохи говорит о том, что будет играть против Джордана, то это настоящий страх.

Когда люди боятся игрока – это уже говорит о чем-то другом. Джордан как раз такой парень. Все говорили: «Я хочу быть как Майк», – рассказал Чалмерс в эфире подкаста.

Ранее легенда НБА Шакил О’Нил высказал идентичную позицию: «Леброн –мой друг, но никто никогда не боялся Леброна. Если ты не боишься кого-то, ты гораздо более уверен в себе. Они уважают его, но они не боятся, потому что я могу сказать, я видел, как он играет против них, им не страшно».

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся