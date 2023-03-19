Марио Чалмерс: «Никто не боится Леброна Джеймса»

Теги Леброн Джеймс Майами Шакил О′Нил НБА Марио Чалмерс Баскетбол

Марио Чалмерс, бывший игрок «Майами» и товарищ по команде Леброна Джеймса, считает, что оппоненты не испытывают чувство страха перед 4-кратным чемпионом НБА.

«Никто не боится Брона [Джеймса]. Никто не говорит: «Черт, я должен сегодня играть против Брона». Никто так не говорит. Я не знаю, почему? Потому что я видел, как люди пугаются, когда оказываются рядом с ним. Но они не думают об этом перед матчем. Если вы слышите, как кто-то из той эпохи говорит о том, что будет играть против Джордана, то это настоящий страх.

Когда люди боятся игрока – это уже говорит о чем-то другом. Джордан как раз такой парень. Все говорили: «Я хочу быть как Майк», – рассказал Чалмерс в эфире подкаста.

Ранее легенда НБА Шакил О’Нил высказал идентичную позицию: «Леброн –мой друг, но никто никогда не боялся Леброна. Если ты не боишься кого-то, ты гораздо более уверен в себе. Они уважают его, но они не боятся, потому что я могу сказать, я видел, как он играет против них, им не страшно».

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-6 AlexanderX
Когда старый знакомый не может тебя пристроить, потому что ты еще хуже, чем пасынок Пиппена. Мишутка самый страшный и не е###. Пиппен в свое время его пытался к Мадонне запустить, а она тоже, он страшный и не е####. Все Мишек боялись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vendett1a
Джордана помнят, а Леброна, похоже, стали забывать. Тот период, когда он был в рассвете сил. И то, что он мог на обеих сторонах площадки)))) Единственное несчастье Краба - это рождение нынешних ГС. Потому что вернувшись в Кавс, собрав там банду, он расчитывал на множество гаек. С одной стороны тот трагический финал для одних и легендарный для Кавс в 2016 возможно стоит 3ех побед условно. Но с другой стороны, вероятно вернувшись в Кавс в соку самом, 30 лет, он затевал нечто масштабное. Какой нибудь трипит. А получился один невероятный камбек с титулом и множество проигранных финалов
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Givi Shotadze
Даже стало интересно как это работает - "я боюсь против него играть"
Судя по тому как Шарлотт балду гоняет много лет, Джордан им по барабану...))))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
morozovvasya
А сколько вообще игроков было за всю историю, которых боялись? Один?) На то он и Майк!
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий