Тристан Томпсон: «Марио Чалмерс, в свое время ты, вероятно, писал Леброну Джеймсу и просил взять тебя в команду»
Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Тристан Томпсон возмутился словами бывшего разыгрывающего «Майами» Марио Чалмерса, который заявил, что соперники не испытывают чувство страха перед Леброном Джеймсом.
«Это дерьмо взбесило меня.
Марио Чалмерс, в свое время ты, вероятно, писал Леброну Джеймсу и просил взять тебя в свою команду. Это только мое предположение. Ты так говоришь только потому, что не добился своего.
Как ты можешь так говорить о парне, с которым ты шел в бой, который верил в тебя. Ты говоришь, что никто не боится Леброна. Это лучший игрок, с которым ты когда-либо был на площадке», – сказал Томпсон.
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Молодец, Тристан!
Тристану - респект.