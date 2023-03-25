Тристан Томпсон: «Марио Чалмерс, в свое время ты, вероятно, писал Леброну Джеймсу и просил взять тебя в команду»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Марио Чалмерс Тристан Томпсон Баскетбол

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Тристан Томпсон возмутился словами бывшего разыгрывающего «Майами» Марио Чалмерса, который заявил, что соперники не испытывают чувство страха перед Леброном Джеймсом.

«Это дерьмо взбесило меня.

Марио Чалмерс, в свое время ты, вероятно, писал Леброну Джеймсу и просил взять тебя в свою команду. Это только мое предположение. Ты так говоришь только потому, что не добился своего.

Как ты можешь так говорить о парне, с которым ты шел в бой, который верил в тебя. Ты говоришь, что никто не боится Леброна. Это лучший игрок, с которым ты когда-либо был на площадке», – сказал Томпсон.

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4 комментария

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RAMIK
Согласен,что это не красиво. ЛеБрон весь Восток держал в страхе много лет и вот сейчас когда травмы пошли многие на него начали наезжать.
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Антон Антнов
Кардашьяны абы на кого не западают!
Молодец, Тристан!
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Покормипитон
Джеймс, конечно, моложе не становится, но вот эти вот обидки бывших партнёров вообще их не красят.
Тристану - респект.
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Tim Timson
теперь Тристана очередь писать)
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