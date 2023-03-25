Дрэймонд Грин: «Я лично знаю людей, которые пугались Леброна Джеймса»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выступил в поддержку лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.
Экс-игроки НБА Марио Чалмерс и Гилберт Аренас недавно заявили, что соперники не боятся Джеймса, манера игры которого подразумевает частое задействование товарищей по команде.
«Я лично знаю людей, которые пугались Леброна Джеймса.
Я знаю немало людей, которые были и остаются напуганы Леброном Джеймсом. Я видел это. Временами среди моих одноклубников были люди, которых пугал Леброн Джеймс», – заявил Грин.
🤔 Экс-звезда НБА Аренас сказал, что соперники не боятся Леброна. Дело в результативности
Просто обсуждали игру) ну ну