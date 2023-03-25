Форвард « » выступил в поддержку лидера « » .

Экс-игроки НБА Марио Чалмерс и недавно заявили, что соперники не боятся Джеймса, манера игры которого подразумевает частое задействование товарищей по команде.

«Я лично знаю людей, которые пугались Леброна Джеймса.

Я знаю немало людей, которые были и остаются напуганы Леброном Джеймсом. Я видел это. Временами среди моих одноклубников были люди, которых пугал Леброн Джеймс», – заявил Грин.

🤔 Экс-звезда НБА Аренас сказал, что соперники не боятся Леброна. Дело в результативности