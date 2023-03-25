Дрэймонд Грин: «Я лично знаю людей, которые пугались Леброна Джеймса»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Гилберт Аренас Марио Чалмерс Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выступил в поддержку лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Экс-игроки НБА Марио Чалмерс и Гилберт Аренас недавно заявили, что соперники не боятся Джеймса, манера игры которого подразумевает частое задействование товарищей по команде.

«Я лично знаю людей, которые пугались Леброна Джеймса.

Я знаю немало людей, которые были и остаются напуганы Леброном Джеймсом. Я видел это. Временами среди моих одноклубников были люди, которых пугал Леброн Джеймс», – заявил Грин.

🤔 Экс-звезда НБА Аренас сказал, что соперники не боятся Леброна. Дело в результативности

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ну да, встретишь такого бородатого ночью на улице, душа в пятки уйдёт. Вылитый шахид 🧔🏿))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
и добавил "что уж говорить, я и сам пугался открывать сториз Леброна по вторникам"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ Camp_Nou
Всё намного проще. Когда у тебя есть возможность подписать 27-летнего Кевина Дюрэнта, то ты делаешь всё, чтобы его подписать. Я тоже могу нести феерический бред в стиле " ЛеБрон убежал в Майами потому что боялся Ховарда" но это не будет правдой. Правдой будет то, что и ЛеБрон и Дрэймонд просто хотели быть ближе к титулу.
Одно дело уходить в новую команду с нуля, другое звать к систему 73-9 и финалиста , лучшего атакующего игрока в истории
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крокозябра
Ответ Мурзин Ринат
«Это Я и Стеф, когда побежали на парковке после 7 матча звонить Кд»)) причем это реальный факт!
Реальный факт, это слова Кармело, что ему лично звонил Леброн, а также реальный факт, что Леброн водил Дэвиса в ресторан, чтобы уговорить перейти в ЛАЛ. А то, что пишешь ты, лишь твоя фантазия🤡
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Анохин
его боялись даже чеченцы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Ответ boller_73
Дрэймонд Грин: "Я лично знаю людей через которых перешагивал Леброн".
"Через своего первого Грина я перешагнул в 32 лет", - добавил Лебран Джеймсыров.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Ефимов
Это Дреймонд так попытался убить двух зайцев сразу - и Леброна не обидеть, и сказать, что он тоже его не боялся))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Не знаю были ли такие игроки в истории НБА, может в древности, когда правила приходилось менять из-за определенных товарищей. А сейчас то что? Игру делает команда и любая суперзвезда в отрыве от команды - абсолютное ничтожество. Сколько уже таких сезонов было, когда стоит второй звезде получить травму и тот кого якобы боятся - руинит весь сезон, не то что кого-то там пугает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
speeditw
Ответ Мурзин Ринат
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bankshot/3059142.html?sl=1 Просто обсуждали игру) ну ну
Ну так, а где тут написано, что Карри ему звонил на парковке? Тут написано, что Грин звонил, а дальше фантазия хейтерка дорисовала картину?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Camp_Nou
Ответ Мурзин Ринат
«Это Я и Стеф, когда побежали на парковке после 7 матча звонить Кд»)) причем это реальный факт!
Всё намного проще. Когда у тебя есть возможность подписать 27-летнего Кевина Дюрэнта, то ты делаешь всё, чтобы его подписать. Я тоже могу нести феерический бред в стиле " ЛеБрон убежал в Майами потому что боялся Ховарда" но это не будет правдой. Правдой будет то, что и ЛеБрон и Дрэймонд просто хотели быть ближе к титулу.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ Мурзин Ринат
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bankshot/3059142.html?sl=1 Просто обсуждали игру) ну ну
Дружище, разве это пруф. Там прям в тексте написано «ходят слухи»)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ speeditw
Пруф, что Карри звонил КД с парковки или как всегда балаболишь хейтерастик?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bankshot/3059142.html?sl=1
Просто обсуждали игру) ну ну
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ laziofan
Грин продолжает подмазываться к Леброну)
Карьера игрока не вечная. Когда нибудь Грину понадобится помощь Леброна. А может и не когда нибудь: может у них уже есть какой то общий бизнес, тэкилка например
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
какой противный подсос
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ speeditw
Пруф, что Карри звонил КД с парковки или как всегда балаболишь хейтерастик?
Пруфа вам никто не даст. Это просто одна легендарная история, которая могла бы быть, потому что ну уж сильно читерством был факт перехода Дюранта в ГСВ.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
speeditw
Ответ Мурзин Ринат
«Это Я и Стеф, когда побежали на парковке после 7 матча звонить Кд»)) причем это реальный факт!
Пруф, что Карри звонил КД с парковки или как всегда балаболишь хейтерастик?
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамир дугаров
Он что, в ЛАЛ хочет?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
laziofan
Грин продолжает подмазываться к Леброну)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
«Это Я и Стеф, когда побежали на парковке после 7 матча звонить Кд»)) причем это реальный факт!
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boller_73
Дрэймонд Грин: "Я лично знаю людей через которых перешагивал Леброн".
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий