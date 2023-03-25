«Мэверикс» в пятницу потерпели домашнее поражение от «Хорнетс» со счетом 109:117.

У « » результат 7-12 после обмена звездного разыгрывающего перед дедлайном.

В матчах, когда Ирвинг и вместе выходили в стартовой пятерке, у техасцев результат 3-7.

В середине третьей четверти, когда «Даллас» уступал аутсайдеру сезона 18 очков, болельщики освистали команду.

У «Хорнетс» не было трех игроков стартовой пятерки, команда проводила второй матч за два дня.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий