У «Далласа» результат 7-12 после перехода Кайри Ирвинга

Теги Шарлотт Даллас НБА болельщики Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Мэверикс» в пятницу потерпели домашнее поражение от «Хорнетс» со счетом 109:117.

У «Далласа» результат 7-12 после обмена звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга перед дедлайном.

В матчах, когда Ирвинг и Лука Дончич вместе выходили в стартовой пятерке, у техасцев результат 3-7.

В середине третьей четверти, когда «Даллас» уступал аутсайдеру сезона НБА 18 очков, болельщики освистали команду.

У «Хорнетс» не было трех игроков стартовой пятерки, команда проводила второй матч за два дня.

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7 комментариев

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Максим Макеев
Ответ Cash_flow
Лука на прессухе сказал, что, мол, он сам не свой на площадке, чувствует разочарование и дело не только в баскетбольных причинах и всё такое. Может, узнал, что Даллас летом собирается выписать 5-летний макс чек Ирвингу? 🤔
ждём летом запросим обмена))
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Cash_flow
Лука на прессухе сказал, что, мол, он сам не свой на площадке, чувствует разочарование и дело не только в баскетбольных причинах и всё такое.

Может, узнал, что Даллас летом собирается выписать 5-летний макс чек Ирвингу? 🤔
+1
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кандид
Максимально странный обмен от Далласа. Им нужно было искать подходящее окружение для Луки (больших или вингов), а они взяли игрока в старт с почти таким же функционалом. Если только они не решили летом менять Луку и строить команду вокруг Кайри :-)))
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Свежий
Удивительно, взяли к игроку, который юзает мяч больше всех лиге еще одного боллхэндера и это не сработало 🤡
+9
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Кирилл
Ответ Herodotus
Трава работает.
Шалфей, попрошу вас )
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Кирилл
Были в зоне плей-офф перед тем, как пришел Кайри, а сейчас даже вне плей-инн…
+6
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Herodotus
Трава работает.
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