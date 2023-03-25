У «Далласа» результат 7-12 после перехода Кайри Ирвинга
«Мэверикс» в пятницу потерпели домашнее поражение от «Хорнетс» со счетом 109:117.
У «Далласа» результат 7-12 после обмена звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга перед дедлайном.
В матчах, когда Ирвинг и Лука Дончич вместе выходили в стартовой пятерке, у техасцев результат 3-7.
В середине третьей четверти, когда «Даллас» уступал аутсайдеру сезона НБА 18 очков, болельщики освистали команду.
У «Хорнетс» не было трех игроков стартовой пятерки, команда проводила второй матч за два дня.
Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий
Может, узнал, что Даллас летом собирается выписать 5-летний макс чек Ирвингу? 🤔