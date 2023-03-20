Лука Дончич пропустит матч с «Мемфисом»

Теги Даллас Мемфис НБА Тим Хардуэй Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропустит матч против «Мемфиса», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Дончича беспокоит повреждение бедра, из-за которого он не выходил на площадку в четырех последних встречах.

Участие Тима Хардуэя и Кайри Ирвинга остается под вопросом.

«Мэверикс» (36-35) занимают 6-е место на Западе, «Мемфис» (43-27) идет третьим.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий