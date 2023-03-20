Лука Дончич пропустит матч с «Мемфисом»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропустит матч против «Мемфиса», сообщает инсайдер Марк Стейн.
Дончича беспокоит повреждение бедра, из-за которого он не выходил на площадку в четырех последних встречах.
Участие Тима Хардуэя и Кайри Ирвинга остается под вопросом.
«Мэверикс» (36-35) занимают 6-е место на Западе, «Мемфис» (43-27) идет третьим.
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