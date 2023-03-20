Лука Дончич пропустит матч с «Мемфисом»

Звездный разыгрывающий « » пропустит матч против « », сообщает инсайдер Марк Стейн.

Дончича беспокоит повреждение бедра, из-за которого он не выходил на площадку в четырех последних встречах.

Участие Тима Хардуэя и остается под вопросом.

«Мэверикс» (36-35) занимают 6-е место на Западе, «Мемфис» (43-27) идет третьим.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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