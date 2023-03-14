Дончич и Ирвинг со вторника могут возобновить тренировки

Теги травмы Даллас Мемфис Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Звезды «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг пропустили матч с «Мемфисом» (88:104) в понедельник из-за травм.

У Дончича повреждение левого бедра, Ирвинга беспокоят боли в правой стопе.

По словам главного тренера «Мэверикс» Джейсона Кидда, Дончич и Ирвинг со вторника могут возобновить тренировки. Официальный статут игроков – «со дня на день».

Дончич и Ирвинг ранее пропустили и субботнюю встречу с «Гризлис».

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