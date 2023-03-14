Дончич и Ирвинг со вторника могут возобновить тренировки
Звезды «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг пропустили матч с «Мемфисом» (88:104) в понедельник из-за травм.
У Дончича повреждение левого бедра, Ирвинга беспокоят боли в правой стопе.
По словам главного тренера «Мэверикс» Джейсона Кидда, Дончич и Ирвинг со вторника могут возобновить тренировки. Официальный статут игроков – «со дня на день».
Дончич и Ирвинг ранее пропустили и субботнюю встречу с «Гризлис».
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