Звезды « » и пропустили матч с « » (88:104) в понедельник из-за травм.

У Дончича повреждение левого бедра, Ирвинга беспокоят боли в правой стопе.

По словам главного тренера «Мэверикс» , Дончич и Ирвинг со вторника могут возобновить тренировки. Официальный статут игроков – «со дня на день».

Дончич и Ирвинг ранее пропустили и субботнюю встречу с «Гризлис».

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир