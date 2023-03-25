«Мэверикс» в пятницу потерпели домашнее поражение от «Хорнетс» со счетом 109:117.

За 8 матчей до завершения регулярного чемпионата «Мэверикс» выпали из зоны плей-ин. С результатом 36-38 команда оказалась на 11-м месте, идущая на 10-й строчке «Оклахома» опережает техасцев по дополнительным показателям.

ESPN

У « » результат 7-12 после обмена звездного разыгрывающего перед дедлайном.

В матчах, когда Ирвинг и вместе выходили в стартовой пятерке, у техасцев результат 3-7.

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