«Даллас» за 8 матчей до завершения регулярки выпал из зоны плей-ин

Теги Шарлотт Даллас Оклахома-Сити НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич НБА плей-ин Баскетбол

«Мэверикс» в пятницу потерпели домашнее поражение от «Хорнетс» со счетом 109:117.

За 8 матчей до завершения регулярного чемпионата «Мэверикс» выпали из зоны плей-ин. С результатом 36-38 команда оказалась на 11-м месте, идущая на 10-й строчке «Оклахома» опережает техасцев по дополнительным показателям.

ESPN

У «Далласа» результат 7-12 после обмена звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга перед дедлайном.

В матчах, когда Ирвинг и Лука Дончич вместе выходили в стартовой пятерке, у техасцев результат 3-7.

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9 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
мне кажется, что идеальным раскладом на ПО на западе было бы:
Сакраменто - ГС,
Финикс - ЛАК.
Денвер - Даллас (проходят Пеликанс и Миннесоту),
Мемфис - ЛАЛ (проходят Миннесоту).

Очень надеюсь именно на такие пары, было бы эпично.

Далее,
Денвер - ГС,
Мемфис - Финикс.

и финал,
ГС - Финикс
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Алексей Матыгин
не удивлюсь если и финикс вылетит такими темпами с приходом супер снайпера)))
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NaSH01
Ответ Ivan85
спасибо не Кайри, а тем дебилам, которые умудрились выменять его, отдав ценные активы
Как бы это не было закатом игры Дончича в Далласе
+1
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Ivan85
Ответ NaSH01
Спасибо Кайри!
спасибо не Кайри, а тем дебилам, которые умудрились выменять его, отдав ценные активы
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Федерико Сан-Фелипе
Они знали на что идут
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олси
надо было Ирвинга раньше брать и можно было бы претендовать на француза
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NaSH01
Спасибо Кайри!
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melmi
Интересный финиш нас ждёт
Все будет решатся до последнего матча регулярки
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Analjinn
Вот это плотность, конечно.
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