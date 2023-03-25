«Даллас» за 8 матчей до завершения регулярки выпал из зоны плей-ин
«Мэверикс» в пятницу потерпели домашнее поражение от «Хорнетс» со счетом 109:117.
За 8 матчей до завершения регулярного чемпионата «Мэверикс» выпали из зоны плей-ин. С результатом 36-38 команда оказалась на 11-м месте, идущая на 10-й строчке «Оклахома» опережает техасцев по дополнительным показателям.
ESPN
У «Далласа» результат 7-12 после обмена звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга перед дедлайном.
В матчах, когда Ирвинг и Лука Дончич вместе выходили в стартовой пятерке, у техасцев результат 3-7.
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Сакраменто - ГС,
Финикс - ЛАК.
Денвер - Даллас (проходят Пеликанс и Миннесоту),
Мемфис - ЛАЛ (проходят Миннесоту).
Очень надеюсь именно на такие пары, было бы эпично.
Далее,
Денвер - ГС,
Мемфис - Финикс.
и финал,
ГС - Финикс
Все будет решатся до последнего матча регулярки